Ativista da Última Geração multada em 20 mil euros por invasão à Galeria Uffizi em Florença

14











20 mil euros para multar: Ele terá que pagar muito Ativista para A última geração Para cumpri-lo fita adesiva Algumas fotos vidro Projetado para proteger a placa-mãe “Nascimento de Vênus” para Botticelli. Esta é a primeira aplicação da nova lei contra Vândalos ambientais.

Multa de 20 mil euros para activista de última geração

A notícia da multa foi divulgada pelos envolvidos diretamente por meio de memorando. No comunicado de imprensa, a Ultima Generation atacou o governo Meloni que aprovou a lei que endurece as penas contra aqueles que alteram obras de arte ou as inutilizam:

Giordano usou fita adesiva para colar imagens de Campi Bisenzio imersas em argila em uma vitrine da Vênus de Botticelli. É claro que falta uma bússola moral neste governo.

Fonte da imagem: IPA

13 de fevereiro de 2024 – Ativistas da Geração Ultima anexam cartazes ao caso protegendo “O Nascimento de Vênus” de Botticelli.

Invasão à Galeria Uffizi em Florença

No último dia 13 de fevereiro, três ativistas entraram na Galeria Uffizi e colaram algumas fotos na caixa de proteção da obra-prima de Botticelli. Em seguida, exibiram um cartaz laranja que dizia: “Fundo de Compensação – 20 mil milhões de dólares para reparar danos causados ​​por desastres climáticos”.

Talvez você possa estar interessado Argila na fachada da Basílica de São Marcos em Veneza, Ataque de Última Geração: Brugnaro contra os ativistas Ativistas da última geração espalharam lama na fachada da Basílica de São Marcos em Veneza: o prefeito Brugnaro está contra eles

Lei de Destruição Ambiental: O que ela oferece

A chamada lei contra vândalos ambientais prevê multa mínima 10 mil eurosque pode atingir um máximo 60 mil. Será punido quem destruir, dispersar ou inutilizar total ou parcialmente bens culturais ou naturais seus ou de outrem.

Depois há a multa de 10 mil para 40 mil Para aqueles que desfiguram ou desfiguram bens culturais ou paisagens (mesmo as suas próprias) ou apropriam bens culturais para uma utilização que possa comprometer o seu estado de conservação. Também será punido quem o utilizar de forma incompatível com seu caráter histórico ou artístico.

“Quem está sujo está sujo O direito que você paga Para restauração. “Os cidadãos italianos não têm que pagar”, comentou. Ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano Para aprovar o texto.

“Todos os que têm responsabilidade pelos atos de vandalismo que afetaram a arte, os monumentos nacionais e o património da nossa identidade e da humanidade devem saber que Você responderá direta e pessoalmente O ministro alertou do ponto de vista patrimonial.

Não são apenas multas: alguns activistas da última geração foram recentemente condenados a 6 meses de prisão.