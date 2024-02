Viva o Farense-Roma – o Roma Portugal foi saudado com vitória. Os Giallorossi venceram Farêncio 4-2 depois de empate com Braga e Albuquer vsEstrela Amadora. Mourinho O casal propõe El-Shaarawy-Belotti. O primeiro tempo foi tranquilo e terminou 3 a 0 graças a um gol contra de Artur Giorgi e gols de Gallo e do capitão. Peregrinos. No segundo tempo, o ilustre jogador agrega qualidade ao mandar a bola para o campo Dybala E Awar. Aos 67 minutos Farêncio Diminui a diferença graças a um gol contra infeliz Christensen. Aos 90 minutos, novo gol contra, desta vez Gonçalo Silva. Os portugueses conseguiram encurtá-lo novamente usando Maxwell No último minuto da partida. O último amistoso do campo de treinamento terminou em 4 a 2. O retorno à capital acontecerá durante a noite, com amistoso contra o Milan marcado para domingo Toulouse 19h30.

Varennes-Roma 2-4: súmula

Roma (3-5-2): Rui Patrício (46' Svilar); Mancini, Llorente (62 Smalling), Ibanez; Celique (46' Christensen), Boeuf (46' Aouar), Cristante (62' Karsdorp), Pellegrini, Spinazzola (62' Zalewski); Belotti (62' Pagano), El Shaarawy (46' Dybala). disponível: Boyer. treinador: Mourinho

Varennes (4-4-2): Filho (46' Luis Felipe, 80' Carvalho); Delgado (46' Barbosa), Artur Jorge (46' Gonzalo Silva), Muscat (80' Diallo), Talocha (46' Thales); Seroka (46' Rui Costa), Isidoro (46' Oliveira), Vitor G (46' Matias), Christian (46' Falcão); Baldi (46 min. Plumi), Bruno (46 min. Pasteur). disponível: Maxwell. treinador: Morte

Sinais: 3' Artur Giorgi (autor), 33' Belotti, 42' Pellegrini, 67' Christensen (autor), 90' Gonçalo Silva (autor), 93' Maxwell

90+4′ – Fim do jogo: Roma vence o Varense por 4-2

90+3' – Golo do Varêncio: Chute poderoso do novo contratado Maxwell de fora da área, Bowyer não pode fazer nada.

90+1′ – Mudança na Roma: sai Svilar e entra Boyer. 3 minutos de acréscimo foram registrados

90' – Gooooooooool da Roma!!! Própria meta: Um cruzamento de Zalewski para o meio acertou Gonçalo Silva, que bateu Carvalho. O terceiro gol contra da noite

85' – Mancini busca fundo as peças de Christensen, bola fácil para Carvalho

83' – Uma bela defesa de Carvalho, que negou a Aouar a vantagem de 4-1, que Ndika rematou bem e rematou para a baliza, mas foi bloqueado pelo guarda-redes.

82' – Intervenção violenta de Blomi sobre Zalewski, cobrança de falta para a Roma no meio do estádio da Roma

80' – Mudanças para o Farense com saída de Luis Felipe e Muscat e entrada de Carvalho e Diallo

78' – Rui Costa manda o lateral para Barbosa, que lhe devolve a bola, passa Ndika e cruza para a grande área, ao poste mais próximo, onde Svilar observa.

73' – Uma bela bola de Dybala para Zalewski. O polonês começa momentos atrasado e Pasteur espera por ele

70' – Uma jogada pessoal de Dybala, que tentou penetrar na área antes que a defesa portuguesa o impedisse

67' – Golo do Varêncio: Rui Costa ultrapassa Ndika e cruza da direita para a grande área. A bola vai para Christensen que, ao tentar enviar Svilar, coloca a bola na própria baliza: 1-3

62' – Mudanças na Roma: Spinazzola, Ibanez, Llorente, Cristante, Belotti fora; Dentro de Smalling, Karsdorp, Ndyka, Zalewski, Pagano

60' Dybala assume a responsabilidade pelo saque, mas a execução é demais para o goleiro Luis Felipe, que defende com os punhos

59' – Gonzalo Silva avança para Belotti na área, escanteio para os Giallorossi

56' – Spinazzola tenta romper pela esquerda, mas Pastore não se surpreende

55' – O passe de Cristante foi muito impreciso para Pellegrini e o Farense recuperou a bola

53' – Um cruzamento irreal de Thales do lado esquerdo, uma bola direta nas costas

51' – Primeiro chute de Dybala desde que entrou em campo, o chute de pé esquerdo de Goya foi bloqueado por Luis Felipe em dois momentos.

45' – O início da segunda parte, posse do Farense

45' – Mudanças na Roma: Svilar, Christensen, Aouar e Dybala em vez de Rui Patricio, Celek, Boeuf e El Shaarawy.

A primeira metade

45' – Fim do primeiro tempo: 3-0 para os Giallorossi, parcial entre Farense e Roma

42' – Gooooooooool da Roma!!! Um passe longo maravilhoso de Mancini quando Pellegrini entra na área; Grande controle do capitão Giallorossi, que bateu Filho com força no canto direito, por 3 a 0

39' – Bove amplia para Celik pelo lado direito, cruzamento rasteiro de Turki no meio da área para Pellegrini estende para Belotti; O camisa 11 do Giallorossi assume o controle e gira, um chute forte acerta o travessão e a bola quica direto na linha do gol

33' – Gooooooooool da Roma!!! Celik cruza pela direita, a bola chega ao lado oposto de Spinazzola; O lateral do Giallorossi manda primeiro El Shaarawy, que tenta a cobrança de cabeça, que é bloqueada por Filho, mas Belotti se prepara para rebote e faz 2 a 0.

30' – Cruzamento da esquerda de Spinazzola para a área, cabeceado por Belotti, a bola vai para baixo

26' – Cruzamento de Celik da direita para o segundo poste do atacante do El Shaarawy, o Faraó mal chega e a bola desce

23' Após cobrança de escanteio pela esquerda, o Farense tenta criar ameaça com um chute forte de Balde da entrada da grande área, mas a bola sobe alto.

19' – El-Shaarawy inicia o contra-ataque e chega à entrada da área por vias centrais, e amplia para Spinazzola pela esquerda; Cruzamento da equipe Giallorossi para a área para Belotti, que chutou de pé direito, mas a bola bateu na trave. Roma está perto de 2-0

16' – Cruzamento da direita para a grande área para cabeceamento de Bruno Duarte, que passa por Rui Patrício, que estende para a direita e rejeita a ameaça.

12' – Farense perde a bola, El Shaarawy rouba a bola e voa em direção à baliza; O jogador número 92 do Giallorossi tenta chutar com o pé direito, mas o chute sai pelo meio e evita que Filho caia no chão.

10' – Bov lança uma bola alta para a grande área para Celik, mas o extremo turco não chega à cabeça e acerta na defesa do Farense.

3'- Gooooooooool da Roma!!! Própria meta: Um cruzamento de Belotti pela direita e um cabeceamento de Artur Georgi na tentativa de afastar El Shaarawy, mas o defesa farense remata para a própria baliza.

2' – Spinazzola chuta forte com o pé direito da entrada da área, mas o goleiro Filho bloqueia e bloqueia.

1' – Imediatamente, lançamento longo de Mancini do meio-campo para El Shaarawy, passe muito longo para Faraó: Filho sai e intercepta a bola.

1' – A partida começa, a Roma toma posse. José Mourinho senta-se no banco com Foti e Nuno Santos

Pré-jogo

20h40 – Smalling, ao contrário do que a Roma anunciou nas escalações oficiais, não está entre os titulares. Em seu lugar, Llorente

