O que fazer em Verona e sua província durante o fim de semana de 16 a 18 de fevereiro de 2024

Um fim de semana com muitos eventos na cidade e em toda a província de Verona. Conheçamos agora as melhores iniciativas agendadas de 16 a 18 de fevereiro de 2024.

O melhor evento

Vila carnavalesca

A “Aldeia das Tradições” será inaugurada no Jardim de Verão no fim de semana em Verona, de 16 a 18 de fevereiro. As celebrações do Carnaval de Verone começarão na estrutura elástica quente com muitos eventos imperdíveis, pensados ​​e destinados a cidadãos de diferentes faixas etárias, em particular famílias. Não faltarão produtos gastronômicos e vitivinícolas típicos veroneses, para serem degustados segundo tradições antigas e características típicas: do nhoque ao tortellini, do risoto ao tastasal ao bira com cocchino, da polenta com cogumelos à polenta com costela.

Eventos

Exposição do Dia dos Namorados

Bussolengo se veste para a Feira do Dia dos Namorados que comemora sua 313ª edição.Um evento imperdível com a tradicional feira nas ruas da cidade onde haverá uma série de eventos, atrações, prêmios, iniciativas culturais, música e performances tudo até 18 de fevereiro. É uma edição da feira muito aguardada, com uma programação verdadeiramente rica, aliando tradição e inovação.

Fim de semana na adega

Um fim de semana inesquecível com a Vinícola Vogadori em Valpolicella. Nos dias 17 e 18 de fevereiro será realizado um excepcional evento gastronômico e vínico, dedicado à descoberta de Amarone e dos tesouros vínicos da adega.

cartas. Prêmio Querida Julieta 2024

A arte da correspondência amorosa teve, durante séculos, o mesmo lar: o de Julieta em Verona. Cartas endereçadas à heroína de Shakespeare chegam de todo o mundo. Algumas das mais belas obras serão premiadas no sábado, 17 de fevereiro de 2024, no Teatro Nouveau, durante o evento “Cartas. Querida Julieta Prêmio 2024”. Perto do pátio que abriga a varanda mais famosa da literatura, o evento será uma oportunidade para fazer uma viagem ao mundo da troca de cartas, desde as cartas literárias até as cartas mais íntimas e cotidianas.

música

Marco Ungaro

O Festival Verona in Love é o contexto perfeito para a festa de apresentação do novo álbum de Marco Ungaro “The Spy Who Loved You”. O concerto especial “The Spy Who Loved You (Live)” acontecerá na sexta-feira, 16 de fevereiro, no Teatro Camploy de Verona, às 21h.

Novos trolls

No dia 16 de fevereiro de 2024, no Teatro Alcione de Borgo Venezia em Verona, a partir das 21h, um incrível concerto imperdível com os grandes mestres da música italiana: Novos Trolls.

Refrescos do Festival Barroco

Verona regressa à capital da música barroca com a segunda edição do “Festival Barroco”. Entre 15 e 28 de fevereiro, sete eventos no Teatro Ristori e na Piazza San Pietro in Monastero. Oito eventos temáticos “ao ar livre” estão espalhados por diferentes locais da cidade: da Sociedade Literária ao Palazzo Castellani dei Cermetti, sede da Sotheby's International Realty da Itália, até a descoberta da Verona barroca do século XVII com passeios guiados.

Vitaminas para voz e violão

Um concerto dedicado ao herói da canção italiana Mina. Sexta-feira, 16 de fevereiro, às 20h45, com Susie Dahl Zinn e David Cremoni. No salão multifuncional Garonzi, no 2º distrito.

Delicie-se com o fogo

No domingo, 18 de fevereiro, no Machiavelli Fusina, o violonista Eros Rosselli se apresentará com o Quarteto Maffei em Quinteto em Fá maior para Violão e Cordas, Op. 143 de Mário Castelnuovo Tedesco.

estágio

Estou voltando

A produção teatral “Io sono Artaud” escrita e com o Sobrinho Gambola será apresentada na sexta-feira, 16 de fevereiro, no Teatro Modus. O poeta Artaud, ator, diretor, visionário, revive sua experiência de vida através de uma história delirante. Ele passa nove anos em um hospital psiquiátrico, sofrendo todas as formas de violência física e mental, em um mundo onde médicos e funcionários cruéis e insensíveis vagam por uma sociedade que o rejeita.

Eu me coloquei no banco e não vamos mais falar sobre isso

“Eu me coloquei no banco e não falamos mais sobre isso”, oferece Micromega. Adaptado e dirigido por Matteo Spiazzi. Sábado, 17 de fevereiro, às 21h, e domingo, 18 de fevereiro, às 16h30, no Teatro Camploy de Verona.

capitalismo*

Na sexta-feira, 16, e no sábado, 17 de fevereiro, no Teatro Fusina Machiavelli, o grupo Generazione Disagio comemora seu décimo aniversário com o espetáculo “Capitalismo*”: uma experiência de poluição, um híbrido cômico entre comédia improvisada, teatro, sátira e fluxo de ideias .

Visitas guiadas e excursões

Cinema

Entre as novidades nos cinemas de Verona destacamos:

Finalmente, amanhecer.. “Um filme dirigido por Saverio Costanzo, ambientado em Roma na década de 1950 e que conta a história de uma jovem romena chamada Mimosa (Rebecca Antonasi), que está prestes a se casar com um homem que sua família ama mais do que ela. A garota vai ao Cinecittà Studios para fazer um teste para um figurante em um filme histórico ambientado no antigo Egito, estrelado por Josephine Esperanto (Lily James), uma estrela de Hollywood, e Sean Lockwood (Joe Keery), um ator por quem Mimosa está apaixonada. Esta experiência fará com que ela viva uma noite interminável e cheia de emoções, durante a qual se redescobrirá.” Diretor: Saverio Costanzo.

Exposições

Galeria de orquídeas

De 3 a 25 de fevereiro, volta ao Parque Bossolengo a 35ª “Feira das Orquídeas”, um evento extraordinário que celebra a fusão do mundo mágico das orquídeas e o maravilhoso mundo do cinema. Este ano, a exposição intitula-se “Festival de Cinema de Orquídeas”, uma experiência única que combina a beleza das flores das orquídeas e a magia do cinema.

Além do Karoto. Desenhar sob cor

Verona presta mais uma vez homenagem a Giovanni Carotto com uma exposição que aprofunda o processo criativo e as características técnicas da pintura do artista veronese. De 19 de janeiro a 7 de abril de 2024, no Museo Fresco “GB Cavalcaselle” do Cemitério de Julieta, você poderá visitar a exposição “Oltre Caroto. Pintura sob cores”, com curadoria de Luca Fabbri, Monica Moltini e Giulia Adami.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, toda uma história que vale a pena contar e celebrar. Referência para todos os fãs do bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, também conhecida como Maria Callas, estreou-se em Verona em 1947 e aqui viveu até 1954. No âmbito das comemorações do centenário do seu nascimento, a 2 de dezembro de 1923 , Verona continua a dedicar-lhe especial atenção durante uma grande exposição, prevista para acontecer de 12 de janeiro a 28 de março de 2024 nos espaços do Conservatório “EF Dall'Abaco”, inteiramente dedicada a ela e às suas importantes ligações com o cidade.

Cortina rasgada. Bom Dia boa noite

De 10 de fevereiro a 4 de maio de 2024, o Studio la Città apresenta uma exposição misteriosa e inusitada, um dueto simultâneo entre curadores e público, em que são encenados diálogos impossíveis entre diferentes protagonistas. Mais de 60 obras em exposição, incluindo A Estou me afogando Na década de 1980, a fotografia, a moda, os artistas internacionais e os nus a tinta ligaram-se, sem restrições, aos mundos da cerâmica frágil, das paisagens do século XX, das obras abstratas, bem como das gravuras e desenhos cheios de mistério e apocalipse.

Fotos de argila

Oferendas em santuários, pedidos de bênção dos deuses ou veneração de uma bênção já recebida. As cabeças ou meias-cabeças de homens e mulheres em barro e heróis da exposição temporária realizada de 8 de novembro de 2023 a 6 de outubro de 2024 no Museu Arqueológico do Teatro Romano foram concebidas para esse fim. Novo roteiro expositivo, com curadoria de Margherita Pola. Uma rica coleção de 380 figuras de terracota, guardadas nos arquivos do museu e normalmente não expostas ao público. As fotos vêm da região de Verona e pertencem a coleções particulares que foram então incorporadas aos Museus Cívicos de Verona.

Contemporâneo ininterrupto. A mesma natureza ar

“Non-stop Contemporary. Breath of Nature | ARIA”, com curadoria de Patricia Nuzzo (curadora responsável pela Coleção de Arte Moderna e Contemporânea), está aberta ao público de 7 de outubro de 2023 a 6 de outubro de 2024 para oferecer uma nova experiência jornada com foco no elemento ar, entendido em O duplo valor de um princípio generativo ou destrutivo. Uma viagem, a partir de uma parte da obra de Anaxímenes de Mileto (586 aC – 528 aC), desenvolve-se numa exposição que marca o terceiro encontro dedicado ao movimento contemporâneo de Aceh Livre em Verona.

Giulio Paolini e outros na Arcádia do Ego

O projeto inédito de Giulio Paolini intitulado “Giulio Paolini Et in Arcadia Ego”, criado na Galeria de Arte Moderna, com curadoria de Patricia Nuzzo e Stefano Raimondi, é um projeto que reúne os museus cívicos – a Galeria de Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, para um formato especialmente pensado para espaços GAM, que De 15 de outubro de 2023 a 3 de março de 2024, no Palazzo della Ragione, apresenta ao público os elementos essenciais da pesquisa do artista, em que obras inéditas, concebidas no Museo Veronese, e em diálogo com obras do acervo público, como “A Aparição da Virgem”, do próprio Paolini, abrigado no Grupo Cívico desde 2002.