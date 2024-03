“Chantagem, ameaças e 980 e-mails: tive medo”: a história chocante do Levante

Durante entrevista concedida a Galeria de vaidadeCláudia Laguna, também conhecida como o lesteEla revelou que já era vítima de um stalker há muito tempo: uma experiência traumática que deixou algumas consequências, mas da qual também conseguiu sair graças a um curso de psicoterapia. Embora já tenha passado muito tempo, é uma lembrança que muitas vezes surge em sua mente, principalmente quando a mídia fala de casos de perseguição contra mulheres ou mulheres. Feminicídio: “Não posso deixar de me relacionar “, revela o artista.

A cantora diz que tudo começou há cerca de dez anos. “Eu me apaixonei por A homem. Ele imediatamente sentiu extremamente ciúme. Ele estava me verificando: Onde você está? Por que você não está me respondendo?’ Mas na maior parte do tempo eu estava dormindo no sofá e não ouvia o celular.” , Ele lembra. Uma verdadeira obsessão, uma Apego patológicoMas ainda assim ela teve que se justificar para este homem. “Eram sinais, os dele e os meus. De qualquer forma, entendi muito rapidamente que não estava apaixonado e disse isso a ele. E ele não podia mais me ter, perdeu a paciência.” continua.

A partir desse momento começam os maiores problemas, embora a cantora faça questão de salientar que nunca foi submetida a violência física. “Ele tentou me chantagear: ele tinha nossos vídeos privados, arquivos privados.” “, explica ainda. Além das ameaças e chantagens, havia a pressão constante que este homem continuava a exercer no dia a dia: “Ele estava constantemente me ligando: 'Estou doente', ele estava me implorando, então eu passava horas no telefone tentando tranquilizá-lo. Ele me escreveu 980 e-mail Dentro de um mês, são cerca de 30 por dia.”

A situação fica cada vez pior e muitos ao seu redor, incluindo amigos e familiares, começam a ficar extremamente preocupados. “Tive medo, mas talvez não o suficiente, naquele momento. Não achei que ele fosse me machucar, tive mais medo por ele”, disse à irmã, Julia Chichetin. “Diz Levante.” A certa altura senti vergonha acima de tudo, muita vergonha. Me senti um idiota: não sabia como lidar com a situação que já acontecia há dois meses “, lembra ela. Pelo menos até o momento em que decidiu fazê-lo, a conselho de um amigo advogado um relatório Seu perseguidor: No final, impediram que aquela pessoa se aproximasse de mim, por mais que valesse a pena.” .