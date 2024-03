100 equipas inscritas, é um recorde – RS Rallyslalom…e mais além

Um número recorde de inscrições marca a estreia dos novos carros híbridos em estradas de terra na 55ª edição do Rali de Portugal. Entre 19 e 22 de maio serão realizadas 21 provas no norte e centro do país e esta corrida será o foco das comemorações dos 50 anos do Campeonato do Mundo de Ralis com um grupo de pilotos lendários: Marco Alén, Markus Gronholm , Carlos Sainz, Micky Biacione, Walter Röhrl e outros.

Com 100 equipas inscritas, três campeões mundiais em competição – Sébastien Ogier, Sébastien Loeb e Ott Tänak – e três candidatos ao título mundial – Toyota Gazoo Racing WRT, Hyundai Shell Mobis WRT e M-Sport Ford WRT – as expectativas são altas no início do rali. no que diz respeito ao rali. Patrocinado pela Vodafone. A corrida marca a estreia dos novos modelos Rally1 em terra, com tecnologia híbrida e combustível sustentável.

A Exponor, em Matosinhos, vai acolher o centro de operações e parque de serviços das equipas participantes. É aqui que tudo começa e termina, e aqui os fãs podem ver de perto os heróis do Vodafone Rali de Portugal. A entrada será gratuita. O programa do Rali de Portugal começa quinta-feira, dia 19 de maio, em Baltar, Paredes. Os primeiros quilómetros oficiais de terra do novo Campeonato WRC serão também a última corrida de teste que estará disponível para pilotos e equipas determinarem ou corrigirem as afinações.

No mesmo dia estão previstas as hostilidades para o Rali de Portugal, com cerimónia de largada e corrida superespecial em Coimbra. A primeira de sempre, a partir das 19h03. O PS tem apenas três quilómetros de extensão e está desenhado no cenário urbano do Mondego, que promete proporcionar muita diversão. Esta é a primeira vez que o programa da corrida inclui três etapas superespeciais, duas das quais urbanas.

Na sexta-feira, 20 de maio, realizar-se-ão quatro das eliminatórias mais emblemáticas no centro do país: Losa, Joyce, Arganil e Mortágua. A caravana segue então para norte, com partida do muito especial Lousada prevista para o final da tarde (19.03). No total, são 122,88 quilômetros de trechos, que vão ajudar a entender quem tem chances reais de vencer.

No sábado, 21 de maio, as equipas defrontam-se em três faixas duplas nos pontos do PS Vieira do Minho, Cabeceras de Pasto e Amarante, este último a partir de Mondheim de Pasto. O dia deverá terminar na Foz do Porto, marcado para as 19h03. Um total de 159,14 quilômetros marcou o desafio do dia.

As sempre surpreendentes provas de Fafe estão agendadas para o último dia do Vodafone Rally de Portugal. No domingo, os concorrentes disputarão os troços de Villgueiras, Montem e Vafé com uma distância total de 58,22 quilómetros. Tal como nos últimos anos, o segundo troço do Especial Fafe voltará a ser um power stage.

No total, a edição de 2022 do Vodafone Portugal Rally inclui 21 provas, numa distância total de 1.535,35 km, dos quais 343,30 km são cronometrados. O Vodafone Portugal Rally é a quarta etapa do calendário do Campeonato do Mundo de Ralis de 2022.

Em destaque no Rally de Portugal

Espetáculo dentro de espetáculo, prometem ser as competições WRC2 (Open, Junior e Masters) e WRC3 (Open e Junior), apoiando mais uma vez a série principal. Além de ser válido para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o Rali de Portugal tem muitos motivos interessantes, entre os quais o objetivo de obter o estatuto de melhor Rali de Portugal. A prova CPR é disputada exclusivamente durante a primeira etapa (até SS9 – Lousada Super Especial), e reúne os principais campeões desta competição, pelo que se espera uma batalha acirrada pelos primeiros lugares.

Destacam-se ainda os troféus monomarca Peugeot Iberia Rally Cup e Toyota Gazoo Racing Iberia Cup, disputados respetivamente com o Peugeot 208 Rally4 de tração dianteira e o Toyota GR Yaris de tração integral.