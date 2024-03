Kate Middleton volta a ser beliscada pelos paparazzi: “discreta” e óculos escuros

Ansiedade por Kate Middleton. Desde que o Palácio de Kensington anunciou que a Princesa de Gales foi submetida a uma cirurgia abdominal (cujas razões ainda não são claras), os tablóides têm estado activos na tentativa de extrair informações sobre a saúde da futura rainha, mas o Palácio de Buckingham solicitou confidencialidade e informou que mais atualizações serão enviadas oportunamente. Agora, dois meses depois da operação, chega a primeira foto de Kate, retratada em fotografias publicadas pela primeira vez pelo New York Post e exclusivamente na Itália pela revista semanal Chi. A princesa é imortalizada com sua mãe, Carol, perto do Castelo Winder. Viajando em um Audi dirigido por sua mãe, a futura rainha tentou, pelo menos segundo o Washington Post, “manter-se discreta com óculos escuros e um leve sorriso”.

“Estas fotos dissipam assim os rumores de que a princesa estará gravemente doente ou mesmo, como uma pessoa publicou nas redes sociais nos últimos dias, em coma. Apesar do cansaço, Kate parece estar a recuperar e provavelmente estará “nos próximos dias”. “Deixe-o aparecer em público para tranquilizar os ingleses”, escreveu Che nas bancas na quarta-feira, 6 de março, junto com as fotos exclusivas. A princesa passou um total de 13 dias em uma clínica de Londres antes de retornar ao Adelaide Cottage, em Windsor, para se encontrar com William. e seus três filhos.Na nota do Palácio de Kensington após deixar a clínica, foi explicado que “A Princesa de Gales voltou para sua casa em Windsor para continuar a recuperação da operação. Ela está fazendo bons progressos.” Este caso pode finalmente silenciar todos aqueles que se dedicaram a espalhar fantasias de bastidores e teorias da conspiração online. Para confirmar a boa saúde de Kate, teremos que esperar por um evento oficial e um memorando.