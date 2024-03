No carro e a mãe ao volante – Corriere.it

Depois de semanas de mistério, ela está de volta à cena. É Kate Middleton, Princesa de Gales, quem voltou a aparecer em público pela primeira vez desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro. As primeiras fotos foram tiradas e publicadas nas redes sociais e com vídeo da Page Six e em diversos jornais internacionais como o New York Post na tarde de segunda-feira, 4 de março, horário americano. Kate aparece na filmagem viajando como passageira em um carro dirigido por sua mãe, Carole Middleton, perto do Castelo de Windsor. Kate usa um casaco escuro e óculos escuros redondos. Uma expressão séria, como a da mãe, que também veste um casaco escuro.