Cilento Outlet se torna um passeio divertido

para Porto de Cilento O início das vendas e a magia de uma epifania se unem para dar vida Vila de entretenimento. Para esta ocasião, o centro se veste de alegria e oferece aos seus hóspedes um verdadeiro parque de diversões, com roda gigante, carrossel e uma maravilhosa pista de patinação no gelo. Mas isto não é tudo, Durante quatro dias diferentes (quinta-feira 5, sexta-feira 6, sábado 14 e domingo 15 de janeiro) Para as famílias que optarem por passar algumas horas no Outlet Center, também haverá muita animação.

particularmente, Quinta-feira 5 e sexta-feira 6A partir da tarde, as crianças poderão fazê-lo Conheça a befana e curta os amuletos e as danças infantis. Animações com mascotes e danças infantis vão deixar você animado novamente no fim de semana 14 e 15 de janeiro. Não há interrupção na diversão quando se trata do que o parque tem a oferecer De segunda-feira 2 a domingo 15, estará aberto todas as tardes a partir das 15h. sábado e domingo A diversão será dupla: aberto também pela manhã a partir das 12h.

