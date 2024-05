“Dancing with the Stars”: Jonathan Kashanian ataca Millie Carlucci: “Palavras discriminatórias”

Millie Carlucci Ela já está escalando novos concorrentes para Dancing with the Stars. A última edição, que contou com a vitória de Wanda Nara, foi uma das mais assistidas e a fasquia subiu significativamente. Quem serão os próximos competidores a entrar na pista para tentar ganhar o cobiçado prêmio? Millie Carlucci sempre teve critérios muito especiais e precisos para recrutar celebridades para a competição. Uma das regras mais importantes que sempre seguiu é não aceitar ex-concorrentes em reality shows, apesar de algum interesse especial.

Essas palavras doem muito Jonathan Kashanianex-concorrente do Big Brother e Isola dei Famosi, que revelou há anos que queria participar do espetáculo de dança.

Ataque de Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian Ele não escondeu sua decepção e amargura em relação a ele Millie Carlucci Em entrevista ao TvBlog ele falou sobre seu desejo de fazer parte do elenco Dançando com as estrelasmas não pode devido a uma regra muito cuidadosa imposta por Millie, “proibido participar de reality shows”, embora nem sempre seja seguida.

«Lamento que uma das mulheres que mais respeito no entretenimento esteja dizendo isso. Uma frase discriminatória que ele disse mil vezes. Sim: acho uma atitude discriminatória. Não há nada de errado com um jovem de 23 anos, como eu na época, que não é uma criança artística e não tem conexões, entrar no mundo do entretenimento participando de alguma coisa. foi um experimento social e, além disso, um experimento bem-sucedido, antes mesmo do reality show. Entrei na fila de um shopping e entrei em um programa que mudou a história da televisão. Consegui entrar naquela casa não por meio de espancamentos ou grosseria, mas por meio do meu italiano polido e da minha cultura modesta. Já se passaram 20 anos, trabalhei em vários programas de TV, de Verissimo a Detto Fatto, passando por La Vita in Diretta, e o público ainda hoje me ama. Não é um estigma e não quero ter que me justificar“Jonathan disse.

Depois concluiu: “Sentir-se excluído do contexto – neste caso, um programa do horário nobre da Rai1 – por uma apresentadora experiente e de mente aberta como Millie Carlucci é lamentável. É uma posição discriminatória».

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Leggo.it