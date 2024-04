Daniele aceita pretendente e cavaleiro sai do estúdio

novo Prévias Em anéis homem e mulher, foi gravado hoje e está previsto para acontecer nas próximas semanas. Vamos descobrir juntos as últimas novidades dos acontecimentos ocorridos nos estúdios do programa que apresenta Maria de Filipeo. As prévias, que contêm spoilers, foram reveladas por Lorenzo Pugnaloni através de seu perfil no Instagram.

Prévias do Trono Clássico e do Trono Masculino e Feminino: Gravações em 8 de abril

Durante uma das duas horas de gravação, o equivalente a um episódio, Ida Plátano Ele era o centro das atenções. O tronista levou os dois para fora PretendentesMario Cusitore e Pierpaolo Ciano.

O clipe é com ela Alto-falante O programa de rádio em Nápoles foi particularmente emocionante e importante, ainda que, ao regressar ao estúdio, Platano quisesse sublinhar que muitas vezes não conseguia reconhecer o compromisso de um pretendente para com ela.

Na segunda parte da gravação dedicada ao trono clássico, tronista Daniele Bodis Ele passou um tempo ao ar livre com Gaia e Marika, esta última também começando Beijo. no estúdio, Gaia Ele demonstrou decepção ao ver a cena.

O jovem napolitano tem Copiado Afirma ter o cuidado de respeitar Gaia nesses primeiros encontros externos, principalmente porque o pretendente tem uma filha em casa. Esta situação é irritante MarikaQue preferiu sair do estúdio.

Ao contrário de outros tronistas, Daniele Ele não acompanhou O pretendente nos vestiários. Bodis reiterou que não fez nem disse nada particularmente perigoso Limitado Para conversar e discutir com Jaya

O primeiro beijo de Daniele foi durante a excursão com Marika

Na janela designada para O trono está acimaMarcelo Messina e Diego Tafani estão fora Jéssica. Na segunda, a senhora gostou particularmente, como ela mesma afirmou durante a sessão. Vice-versa com MarceloNada aconteceu espontaneamente e a abordagem não foi das melhores.

Marcelo Messina deixou o ateliê Masculino e Feminino durante briga com Jasna

No meio da discussão entre Marcelo, Diego e Jéssica, Yasna Amudi Ele fez algumas declarações sobre Messina, e os dois já estiveram noivos. Neste ponto o cavaleiro decidiu que sim Deixar Eu estudo.