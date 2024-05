A brutalidade da ciência (e das vacinas) de Lovecraft.

Na história “Última experiênciaescrito com Adolph de Castro, o brilhante escritor de terror americano, condena indiretamente o cientificismo e a crueldade da medicina experimental para com os pacientes.

É sempre surpreendente, embora bastante incomum, que a literatura preveja o futuro ou, dentro das tramas narrativas, aborde temas delicados de forma subversiva e surpreendente.

Desta vez queremos oferecer ao leitor uma história publicada às suas próprias custas Adolfo de Castro Em 1893 foi retrabalhado pelo famoso escritor de terror de Providence Herbert George Lovecraftna edição de novembro de 1928 da Weird Tales com o título Última experiência (Mas também é conhecido por outros títulos.)

Entre os temas e tópicos do romance estão a epidemia (febre negra), o fanatismo da ciência e dos cientistas, a crueldade da mentalidade científica e o perigo da administração de vacinas experimentais – ninguém sabe quão eficazes são – e seus efeitos secundários . Não é disciplinado. Tudo isso lembra o que aconteceu em 2020-2023?

Extraímos desta história uma passagem importante, traduzida por Claudio De Nardi. O diálogo se passa entre o possuído médico Clarendon e sua pobre irmã humana Georgina.

“Devemos servir a ciência […]. Eles tiveram que ser mortos […]».

“Mas você está realmente convencido de que sua descoberta será tão útil para a humanidade a ponto de justificar tais sacrifícios?” […]“Humanidade! Que diabos é a humanidade! Ciência! Idiotas. Apenas indivíduos, uma e outra vez!” […] O que é a humanidade? nada! […] Há morte em nossos rituais, e a ciência é o nosso Moloch! Nós temos que matar […]. Os deuses da ciência exigem isso. Estamos testando um veneno suspeito de ser letal. Como podemos fazer isso de forma diferente? Não é possível pensar em apenas um indivíduo…na ciência…e é preciso reconhecer as influências.”

“Mas isso é terrível, Al! Você não deveria dizer, nem mesmo pensar, essas coisas!”

“Matar é necessário. É a glória da ciência. Também aprendemos algo com isto e não podemos sacrificar a ciência pelos sentimentos. Você sabe como as pessoas sentimentais gritam contra a vacinação!

(De HP Lovecraft, Todas as histórias 1927-1930, editado por Giuseppe Lippi, editor Arnoldo Mondadori, Milão 1991, p. 336-337)

Tricorpo Renault

(Lucida Menta 3000, décimo nono ano, n. 221, maio de 2024)