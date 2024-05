“O maior pecado da minha vida? Não fiz as pazes com meu pai.

“É como se todos os anos neste dia eu enfrentasse o maior pecado que já cometi: não me reconciliar com meu pai.” Mesmo no seu trigésimo primeiro aniversário, amado Ele escolheu medir o seu caminho, ou melhor, a sua vida, em palavras. Em uma foto que o mostra quando jovem, sorridente e com ingenuidade no olhar, o cantor explicou nas redes sociais que não tinha um bom relacionamento com o pai, que acabou na prisão quando ele era criança. Ambos “nasceram no mesmo dia e mês, mas a situação permanece a mesma há muito tempo”.

devoção

“Até hoje ainda ando nas margens das estradas como um equilibrista na corda bamba”, escreveu Ghaly no Instagram. No limite do meu humor. Ainda não aprendi a viver meu aniversário da maneira certa, mas talvez não exista uma maneira certa. É como se todos os anos, neste dia, eu enfrentasse meu maior pecado: não me reconciliar com meu pai. Meu pai e eu nascemos no mesmo dia e mês e a situação é a mesma há muito tempo. Honestamente, se eles me fizeram um teste de detector de mentiras agora, é possível que meu pai não seja o motivo do meu humor de aniversário. Pode ser o estado negativo da consciência coletiva, todos os cenários que existem no nosso planeta e que são difíceis de conviver e celebrar. Ou talvez eu esteja me sentindo oprimido pelos milhões de atenção e talvez hoje eu deva cuidar da minha vida por um tempo enquanto espero pelo dia seguinte. Sinceramente não sei. Mas ainda sou sempre grato por tudo.”

«O amor que me rodeia e que me faz continuar -continua-. Porque é tudo uma questão de amor e quero que você saiba que me sinto abençoado por estar vivendo esta jornada na terra com você, e não gostaria de estar em nenhum outro lugar, estou feliz por estar aqui agora. Se você quiser me dar um presente hoje, olhe ao seu redor e compartilhe o amor, mesmo que apenas metade dele, que você tem por mim, pelas pessoas ao seu redor e por qualquer pessoa que você encontrar na rua. E peço a todos os meus amigos que não se preocupem se me virem um pouco assim hoje, e se eu não organizar nada de especial. “Temos alguns grandes dias pela frente, e em um deles vou aprender como comemorar a porra do meu aniversário.”

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Leggo.it