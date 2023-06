Fiorello, “Viva Rai2!” Uma jornada humana extraordinária. Fecha com recorde de público: 1,1 milhão, 23% – televisão

“Uma Extraordinária Jornada Humana”: Assim Fiorello resume a primeira edição do Viva Rai2! , o programa que o representa talvez mais do que qualquer outro, sendo uma síntese de todas as experiências anteriores, com uma dose acrescida de ritmo, inspiração e sangue fresco trazida por um grande número de jovens na equipa.

agencia ansa Fiorello fecha e bate recorde de audiência: o último episódio do Viva Rai2!, programa matinal que foi o programa revelação da temporada da TV, arrecadou ontem (das 7h16 às 8h07) uma média de 1 milhão 126 mil telespectadores, o equivalente a um share de 22,9%. (lidar)

Mesma hora, mesmo local, mesma rede. Se Viva Rai2! Ele voltará a dar aos italianos um agradável despertar entre a sátira e a música (haverá uma disputa com alguns inquilinos da Via Asiago para resolver o barulho da madrugada), e o fará com as características que o tornaram um culto programa: segunda a sexta, 7h15 às 8h, ao vivo da Via Asiago , na Rai2. “Não vamos mudar para a Rai1 porque está muito bom aqui na Rai2, que é uma rede menos formal e mais adequada para fazer bagunça”, garante Fiorello, entrevistado pela agência de notícias americana ANSA.



Fiorello, o futuro entre Viva Rai2! e Sanremo com Amadeus







O horário, adaptado ao seu biorritmo (acorda-se antes das 5), bem como a preparação, fazem parte do sucesso. “Se o VivaRai2! sai da rua e do vidro para se mudar para um clássico estúdio de TV, torna-se outra coisa”, observa.

A singularidade está nos convidados que chegam de guincho ou trator, mas também na dança de grupo na passagem de pedestres ou na lap dance improvisada no poste de proibição de estacionar. Luca Tomassini decorou o show com coreografias incríveis nunca antes vistas na rua, muito menos pela manhã.

“Estou sempre em busca de algo novo que não me incomode.A diversidade – explica Fiorello – pode ser negada de várias maneiras. Muitos pensam que para torná-lo diferente basta mudar o conteúdo, mas não é o caso. A primeira mudança para mim foi mudar de sábado para segunda à noite. Então eu experimentei um tempo inimaginável, sete horas da manhã.”

agencia ansa “Se os problemas forem resolvidos estaremos de volta, mesmo nas noites de Sanremo” (ANSA)

Entre os muitos super fãs do show real, enquanto Vincenzo Mollica falou do programa “mais rochoso” de Rosario. No epicentro do Viva Rai2! Muitos viajaram, são famosos e não chegaram, mas alguém, que esperava, não chegou.

esta é a situação Elly Schlein, mas também por Marco Mengoni. Para zombar da ausência do vencedor de Sanremo, Fiorello pede a Amadeus que se vista como ele, com uma camisa metálica (neste caso com uma camisa higiênica branca por baixo) e bíceps à mostra. Efeito especialmente delicioso quando, no final da corrida Two Lives, Fiorello toca o vocal do que Amadeus cantou. Apenas os políticos entrevistados na simulação blv (Ciracciani, Boccia, Renzi e Calenda) e o prefeito de Roma Gualtieri foram os únicos a falar pessoalmente. toda oposição? “Vê-se que o acidente o acordou de madrugada”, brinca Fiorello, que era a primeira-ministra Giorgia Meloni ao telefone, cúmplice de uma piada. “Vi pessoas no chão desenhando papéis na ladeira de uma garagem, figurinos feitos no meio da rua, cenários estendidos na chuva”, diz o showman, tentando fazer entender o sacrifício das 150 pessoas que trabalham para isso “ mais difícil da história” produção televisiva.

Apesar dos saltos precoces, o clima é de um dos últimos dias de escola alegre e com algumas lágrimas. Ao lado de Fiorello estão os autores de todos os tempos, Francesco Buzzi, Peggy Montebelli e Federico Tadella, duas entradas mais recentes, Enrico Nocera e Eduardo Scogniglio, além de Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, com a aposentadoria de Ruggiero, que são ombros cômicos em forma, colocando eles mesmos na linha como nunca antes.

Além do Sr. Secretário Enrico Cremonese A seção de música foi enriquecida com dante E de Sr. Pavatassim como o frescor Beatrice de Dominicis e Serena Iontamantendo tudo junto, incluindo uma ótima comunicação com o enviado Gabriel FagnatoOlho do pensamento do diretor Bergorgio Camelli.

Após as filmagens, esperançosamente “no início do inverno”, disse o showman do Viva Rai2! Você pode se mudar para Sanremo para acompanhar o festival. O que é certo é que Fiorello será convidado na noite final e com Tofu, seu alter ego. Viva Rai2! Sua audiência média foi de 813.000 espectadores, um aumento de 16,6% em crescendo com picos de até um milhão e até 20%. Com toda sua equipe e com Rai, Fiorello aceitou e venceu um desafio que mudou profundamente a televisão matinal na Itália e até os hábitos dos italianos”, disse o CEO da Rai, Roberto Sergio, garantindo: “Até a próxima temporada”. Viva Rai2 sucesso! É o que confirmam os números do RaiPlay e das redes sociais, com 51 milhões de impressões, 1,5 milhão de interações entre comentários, reações e compartilhamentos, 10 milhões de horas assistidas pelos usuários.