As expectativas do professor – Episódio V / O amor irrompe entre Manuel e Simon

Professor Episódio 5, 9 de dezembro

Nos próximos episódios da série.um professorHaverá novos desenvolvimentos na relação entre Simon e Manuel, interpretados por Nicolas Mobas e Damiano Gavino. O filho de Dante teve coragem de beijar Manuel, a quem recusou veementemente. Antevisões dos episódios seguintes revelam que durante a festa secreta de Natal Simon e Manuel vão fazer amor. Damiano Gavino, o ator que interpreta Manuel, previu que algo importante aconteceria entre os dois: “Não posso deixar de dizer espere … esperar com confiança parece muito, mas eu digo espere e assista a série porque vale a pena isso ”, disse ele ao Fanpage.it nas últimas semanas. Depois desse momento de grande intimidade, o que vai acontecer entre os dois? Manuel e Simon acabarão como Bruno e Paul da série catalã “Merlì”?

Professor / Live e visualizações 2 de dezembro: Simon foge de Roma!

Professor, o que Gassmann revelou

O quinto episódio da novela um professor Vai ao ar em uma semana, quinta-feira, 9 de dezembro, em horário nobre na Rai 1. O conto de fadas com Alessandro Gasman e Claudia Pandolfi está prestes a terminar: o episódio final está programado para terminar na quinta-feira, 16 de dezembro, e novamente na Rai 1. Nova TVGassmann revelou que levava muito a sério seu papel de professor de filosofia:Voltei a estudar para não causar uma má impressão no set e com os jovens atores interpretando meus alunos. Meus filósofos favoritos são Sócrates e o Kant alemãoA série de TV foi um grande sucesso – o primeiro episódio foi seguido por mais de 5 milhões de telespectadores – e o público já pede para acompanhar os acontecimentos de Dante Balestra. um professor Retirado da série catalã.Merlin“

A- Professor / Expectativas Live 18 de novembro: a traição de Manuel

As expectativas do professor Episódio V: Dante está em crise

Aqui estão as prévias O quinto episódio da novela um professorSerá transmitido na quinta-feira, 9 de dezembro. No primeiro episódio intituladoStuart MillDante tem que lidar com a fuga de Simon, que fugiu para Glasgow. Na Escócia, o menino confessa à mãe que descobriu que é gay. Na aula, um professor de filosofia usa uma muda para explicar a Stuart Mill o que precisa ser feito ser feito para a auto-realização. Dante vai a Spara pedir-lhe que deixe Manuel Sozinho, mas ele é gravemente expulso. Chicca descobre que Manuel estava na cama com uma mulher mais velha: triste e desmotivada, a menina quer sair da escola mas Dante o faz ela muda de ideia. Aureliano descobre que sua mãe Cecília está tendo um caso com sua professora e se irrita. Inspirado no pensamento de Stuart Mill, decide que Manuel tem que selar com Spara.

Anita confronta Dante: Eu descobri o segredo dele! No segundo episódioSchopenhauer“Da imaginação de qualquer professor, Dante está torturando seu segredo e maltratando Anita. Na aula, ele confronta Schopenhauer e o pessimismo, enquanto Spara dá a Manuel uma arma para ameaçar seu credor. Simon volta de Glasgow e dá uma festa escolar secreta para o aniversário dela .Laura tem um amigo repórter anônimo: É Pin, que não consegue sair da casca. Alice fecha com Manuel, depois de poucas cervejas, o menino acaba fazendo amor com Simon na festa. Finalmente, Simon encontra uma foto entre coisas do pai que o incomodam …

© Reprodução reservada