Carlo Conte sobre Tg1: “Ele foi carregado em uma maca em uma ambulância” | pânico dramático

Carlo Conte, o amado capitão toscano, falou sobre ter sido transportado em uma maca com uma ambulância. A multidão ficou chocada.

Foi uma temporada de TV de sucesso para Habib, para dizer o mínimo Charles Conti. Ele é Isso e aquilo aparecemqual isso e qualcomo o pop-up expressamente destinado a San RemoCom algumas das velhas glórias do programa, foram verdadeiros sucessos. O público em geral o ama muito e ele sempre foi dono dos clássicos fã do núcleo duroque nunca o abandona.

No entanto, eles ficaram perturbados depois de ouvir sua história TG1. De fato, o artista toscano falou sobre Transferência de maca com muito de Ambulância. Carlos Falando na edição da manhã de TG, Tarifa brilhante Georgia Cardinalita. Ele não estava no estúdio, mas era euEntre em uma entrevista exclusiva via link de vídeo.

Ele não estava em sua casa, mas estava à beira-mar, relaxando com sua família. Tudo isso é absolutamente necessário para recarregar as baterias em antecipação a uma intensa temporada de TV que Bean vai assistir. Campeões incontestáveis ​​da empresa no Viale Mazzini na temporada 2023/2024.

Carlo Conti diz isso a si mesmo TG1

Por outro lado, Conti já revelou a data de lançamento da nova e tão esperada versão do Isso e aquilo aparecem. “Os experimentos já começaram como. Em breve escolheremos os heróis da nova versão e 22 de setembro partimos. “, revelou o profissional. Em breve, seus fãs poderão vê-lo pilotando Prêmios de música.

Eles serão realizados em um lugar maravilhoso deArena Verona. Carlos Em seguida, reviveu os momentos mais marcantes de sua carreira com jornalistas, sem perder sequer a gestão de festival São Remo. Este último foi uma fonte de grande alívio para ele, bem como uma afeição viva, enquanto ele descia as escadas.

Confissão do condutor “carregado em uma maca em uma ambulância”

O condutor, dando um grande passo atrás no tempo, também falou do seu carro Prova de graduaçãoque muitas crianças estão enfrentando agora. “Passei no exame final em uma maca, porque quebrei a perna em abril-março. Eu era Uma ambulância a levou disse o profissional.

Concluindo com um pouco de ironia e franqueza, acrescentou: “Posso ter ficado com pena da comissão e me formado bem. Naqueles dias com 60/60. Hoje, passados ​​muitos anos, recorda aquele período com simpatia e sorriso, ainda que não lhe tenha sido fácil enfrentá-lo em uma maca e a perna em gesso.