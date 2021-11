“Eu nunca vi tal coisa antes.” Treinador do Benfica destruído por erro de Seferovic frente ao Barcelona (vídeo)

Na noite de terça-feira, Xavi fez sua estreia no banco de reservas do Barcelona também pela Liga dos Campeões. Depois de uma vitória apertada sobre o Espanyol em sua primeira partida como técnico dos catalães, o ex-meio-campista apenas cancelou um empate sem gols na partida contra o Benfica. E teria sido muito pior se o português Haris Seferovic não tivesse devorado uma oportunidade maluca pós-jogo. Um erro deixou muito confuso o treinador do Lusitânia, Jorge Jesus, que não escondeu a decepção nas entrevistas pós-jogo.

O erro dramático de Seferovic

Era o terceiro minuto de recuperação de desafio Liga dos Campeões entre Barcelona NS BenficaQuando os portugueses se separaram contra ataque Em uma posição de 2 x 1. Uruguai Darwin Nunes Bola dourada servida para Seferovic Que se viu cara a cara com o goleiro catalão Ter Stegen. O suíço primeiro passou o goleiro blaugrana com um toque abaixo e, no momento em que ele colocou as bolas na rede, evitou a recuperação de um zagueiro, mas jogou de forma sensacional para a lateral. Um erro fatal privou o Benfica de três pontos-chave na corrida às oitavas de final.

À margem do treinador do Benfica Jorge jesus Ele caiu no chão consternado com a incrível oportunidade falhada e, após a partida, fez declarações eloqüentes: “Em 30 anos como treinador – Disse à CNN Portugal – eu não tenho Ele nunca viu nada parecidoMas infelizmente isso aconteceu comigo e com o BenficaCom o seu erro, Seferovic manteve as esperanças do Barcelona, ​​que assim se manteve na segunda posição do grupo, dois pontos à frente dos portugueses, mas no último dia, os catalães terão dificuldades para passar para o campo já qualificado. Bavaria mônaco, enquanto os lucitanos ficarão de frente para a retaguarda Dynamo Kiev.

O quanto essa incrível oportunidade perdida afetará o atacante suíço?

Aqui está o vídeo do erro de Seferovic: