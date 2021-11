Imagens perturbadoras descobertas por Gilletti – Libero Quotidiano

O vírus Corona é assustador de novo Aprilia, no condado de Latina. Aqui, o prefeito teve que estender a lei que obrigava o uso de máscaras ao ar livre por pelo menos mais sete dias. Para documentar o que está acontecendo Não é o anel No canal La7, que veicula no episódio desta quarta-feira, 24 de novembro, imagens que não deixam espaço para a imaginação. “Hoje à noite estamos voltando para lidar com a emergência da Covid-19 com medidas governamentais pendentes para conter a infecção – diz a nota de antecipação para o programa que conduziu Massimo Gilletti -. Falaremos também sobre o caso da Aprilia, pequena cidade do Lazio onde existe um forte Aumente os positivos As máscaras estão de volta. “

Na verdade, a decisão foi tomada durante uma cúpula na província e, dependendo da tendência da infecção, também poderia ser prorrogada por quinze dias até 5 de dezembro. O problema – explicou o prefeito, Antonio Terra – é que é necessário manter o nível de alerta da Covid muito alto e não abandonar as medidas normais estipuladas no protocolo para evitar a infecção. Alguém, principalmente nas famílias, relaxou tanto que devemos voltar a seguir as regras básicas que aprendemos a conhecer há dois anos e por isso decidi, em acordo com a ASL, assinar este novo decreto. ”

Enquanto isso, o Gabinete anunciou a luz verde para o corredor Super Verde: De 6 de dezembro a 31 de janeiroPessoas não vacinadas (exceto aquelas que se recuperaram de Covid) não poderão entrar em cinemas, teatros, estádios, etc. O Corredor Verde como o conhecemos hoje será necessário para aproveitar as vantagens do transporte ferroviário regional e do transporte público local.