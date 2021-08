O filho da arte faz as pessoas discutirem

Um novo candidato “bombshell” no elenco na nova versão do Big Brother Vip. Ele é um garoto da arte cujo nome já foi discutido

O elenco do remake da versão “Vip” do reality show mais antigo da TV italiana,Grande irmãoOs primeiros nomes já foram divulgados, enquanto os nomes dos novos comentaristas já foram confirmados: Adriana Volpi, ex giffina, e Sonia BruganelliEsposa de Paulo Bonolis.

No topo do programa novamente, o terceiro para ser exato, o jornalista Alfonso Signorini Nas primeiras temporadas do programa, ele desempenhou o papel de comentarista junto com o apresentador Elari Place.

A capacidade de animar elenco interessante Bem conhecido do público. Agora vamos ver o que é um arquivo próximo nome Que pode cruzar as fronteiras da famosa “Porta Vermelha” para entrar na casa mais espiã da Itália.

Big Brother VIP: Quem é o novo concorrente em potencial “Son of Art”

O potencial novo concorrente do GF Vip 6 corresponde ao nome Nicolas Besso. Embora o apelido não possa sugerir qualquer pessoa conhecida, Ele é um filho da arte para todas as influências. A mãe dela é na verdade a Miss Itália: Patricia Merigliani.

Muito foi dito sobre este menino quando seus pais eram conhecidos Problemas anteriores de drogas Que felizmente superou graças ao tratamento. Com sua entrada na casa mais espiã da Itália, Nicola pode ser um portador de mensagens mais do que positivas, dada sua experiência pessoal.

Não há dúvida de que graças a ele viva sensivel Pode comover e refletir os milhões de espectadores que gostam do programa e pode ser bom Uma chance para ele se envolver na primeira pessoa Prove que ele não é apenas um “filho”.