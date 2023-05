“Meus seios não foram reconstruídos. E aqui estão os resultados dos últimos exames »

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

Sabrina Salerno fez alguns testes para descartar a cirurgia plástica de mama. Ele então optou por compartilhar os resultados por meio de seus perfis de mídia social. “Conclusões: A história clínica, testes objetivos anteriores e atuais descartam completamente a presença de implantes mamários (próteses)”, diz o documento.

Em seguida, a dançarina quis especificar: “Espero, com esta milésima denúncia, ter acabado com as notícias falsas que me assombram há mais de 30 anos”.

A última entrevista com Il Messaggero ela disse: «Não devemos acreditar muito nas coisas que nos acontecem. Naquela idade, eu não tinha plena consciência do que estava passando. Hoje sei tudo, ou quase, e vejo tudo com imparcialidade. Nosso trabalho, então, é feito de milhares de diferenças, encontros e coincidências. Afinal, o que vendemos? ». O que a motivou? “Querer fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Sempre fui assim.” A beleza a ajudou? “Não, mas foi uma faca de dois gumes. Por um lado ele me deu tanto, por outro ele me trancou em uma jaula. Ela não tem ideia de quantos insiders, muitas vezes invejosos, se interpuseram no meu caminho. Apenas Claudio Cecchetto fez muito por mim. Foi o homem mais importante da minha carreira (o relacionamento deles durou pouco, ed.). Ele poderia dar espaço a um espírito livre como eu.” Quem você ama? “Billie Eilish, Lady Gaga. Dua Lipa e Britney Spears. Ela me deixa tão carinhosa.”

