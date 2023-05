Itália, o turismo está cada vez mais recuperado e sustentável. Santanche: “Comunicações críticas para a gravidade de nossa terra”. Cardani (Publitalia): “Em 2023 + 50% de investimentos em turismo”. Um vídeo de áudio para expressar a sustentabilidade

Assim surgiu a terceira edição da pesquisa “Comunicações, Mídia e Turismo”, desenvolvida por CeRTA e Cattolicaper il Turismo, em colaboração com a Publitalia ’80, e apresentada ontem em Milão. O papel da mídia tradicional e digital e dos operadores da cadeia de suprimentos é fundamental para a promoção e sustentabilidade do turismo italiano. 51% dos entrevistados apontaram filmes, séries, documentários e propagandas como os principais canais pelos quais se constrói a imagem da Itália como um destino atraente para uma viagem.

Na Itália, o turismo está se recuperando e é cada vez mais sustentável E comunicação É uma característica essencial para transferir A atratividade das nossas terras e na perceção da sustentabilidade dos lugaresContribuir para o “desafio futuro a que somos chamados a responder, para fazer do turismo a principal indústria da nação”.

A informação foi dada pelo ministro do Turismo Daniela Santanch (foto abaixo), ontem em Milão, na apresentação de abertura da terceira edição da pesquisa “Comunicação, Media e Turismo” Feito por Centro de pesquisa em televisão e audiovisual (certo) e católicopara turismoEm cooperação com Publicidade 80.

“O desafio futuro ao qual somos chamados a responder – acrescentou o ministro Santanche – é fazer do turismo a primeira indústria da nação” e por isso o papel da comunicação é fundamental porque é capaz de “transferir a representação da Itália para um externa que coloca no centro suas particularidades e boas práticas”.

O setor de turismo tem entendido isso bem, aliás, como evidenciado por Mateus CardaniDiretor Geral de Marketing Publitalia ’80, que, depois de ser duramente atingido pela pandemia em 2020, provocou uma aceleração dos investimentos publicitários que cresceram dois dígitos em 2022 versus 2019 (+14%) para se tornar o setor mais dinâmico do mercado publicitário com prof +50% O aumento nos primeiros meses de 2023 e a estratégia de ajuste sazonal da demanda.

De acordo com a demanda interna Invista em comunicação publicitária Certamente teve, a par de outros fatores, um papel estimulante e desenvolvimentista com níveis de despesa, como referido, muito superiores ao período pré-pandémico.

Todos os setores deram a sua contribuição, mas nos últimos anos o papel das instituições foi decisivo, sendo as regiões italianas o esteio Os gastos com publicidade triplicaram no período de três anos, Preferindo a circulação da demanda interna e o objetivo acima de tudo, e não só, à grande eficácia dos meios de televisão para reproduzir os streams.

o O papel dos meios audiovisuais É especialmente importante. A pesquisa mostra que a capacidade dos meios audiovisuais (filmes, séries, programas de TV, anúncios, etc.) Dentro de um complexo ecossistema em que coexistem mídia tradicional e digital e pontos de contato físicos, o conteúdo digital representa 68%, a mídia clássica 66% e a mídia audiovisual como filmes, séries de TV, programas de TV e comerciais são citados por 51% como canais que contribuíram para moldar a imagem da Itália como um ímã para a viagem. Em particular, os programas de televisão sem roteiro (informação, entretenimento, transmissão e programas de longa-metragem, documentários, etc.) formam um gênero macro que parece melhor do que outros.

Capaz de transmitir conceitos e conteúdos relacionados com a sustentabilidade dos territórios e, por isso, é particularmente eficaz na comunicação de aspetos que se tornam cada vez mais cruciais nas escolhas de viagem.

E o nosso país, embora ocupe o primeiro lugar no ranking dos destinos mais interessantes para turistas internacionais – O nível de má reputação da Itália para turistas estrangeiros é igual a 62%, à frente de Espanha (58%), Grécia e França, ambos com 50%) enquanto o nível de atratividade, ou seja, o destino que os entrevistados pretendem escolher para uma viagem futura , é igual a 47%sempre à frente de outros países mediterrâneos – melhores resultados podem ser obtidos se a comunicação souber explorar melhor esta dimensão “sustentabilidade original associado a isso Património artístico e cultural.

Nesse sentido, a Itália apresenta uma “lacuna”: um país que é considerado capaz de transferir bem seu território para 27% dos entrevistados, é considerado capaz de fazê-lo. Em termos de sustentabilidade, é de apenas 15%. Se os países escandinavos são os que têm a pontuação mais alta em “sustentabilidade percebida”, o número da Itália é, no entanto, animador, superior ao de outros grandes países europeus (França, Espanha, Alemanha, Reino Unido) e também de outros países europeus. estrangeiros nesta área (Portugal, Holanda, Suíça, Áustria, Irlanda), sobretudo no que diz respeito à dimensão “autóctone” da sustentabilidade do país, ou seja, ligada ao seu património cultural de exceção.

No entanto, nosso país tem uma vantagem estrutural e competitiva neste campo “cultural” para a sustentabilidade, ligada à riqueza e diversificação do património local, ao mesmo tempo que apresenta atrasos e amplas possibilidades de melhoria na dimensão ambiental. Isso é evidenciado pelas características de sustentabilidade associadas à Itália pelos entrevistados: os aspectos mais “culturais” do turismo sustentável (como o interesse pelas tradições locais ou o consumo de alimentos e produtos vitivinícolas de origem local) se alinham com as tendências expressas em um nível enquanto sofre Aspectos relacionados à dimensão “ambiental” da sustentabilidade em comparação com a média geral. Alguns exemplos são a utilização de meios com menor impacto ambiental (54% da associação com a Itália contra um total de 70%) ou a sustentabilidade ambiental dos meios de alojamento (54% contra 67%), áreas que oferecem maiores margens para melhorias futuras .

Voltando ao cenário apresentado no início deste artigo, trata-se de um momento de recuperação do turismo em nosso país: os dados mostram que 2022 para a Itália foi um ano em que os fluxos turísticos estiveram quase próximos dos níveis pré-pandemia, impulsionados principalmente por procura interna, mas também por uma forte aceleração da procura externa. Basta dizer que as presenças italiana (95%) e estrangeira (90%) ficaram, respetivamente, próximas dos níveis de 2019.

Já em 2022, o saldo positivo da balança turística nacional, com um superavit igual a 0,9% do PIB, voltou a ser um setor estratégico da economia nacional. Olhando para o futuro, 2023 será o ano de ultrapassar 2019, já que 81% dos entrevistados na Itália, Europa e EUA afirmaram que no ano viajariam tanto ou mais do que em 2022 (um aumento de 6 pontos em relação a 75 % com o que foi anunciado para 2021).

Nesta forte recuperação do setor do turismo, um papel estratégico será desempenhado sustentabilidade. Na verdade, pela primeira vez, a pesquisa define como os turistas internacionais e italianos veem as ‘viagens sustentáveis’. Não se trata apenas de preocupação com as questões ambientais, mas também de sensibilidade para com os aspetos culturais (produção artesanal, produtos alimentares e vitivinícolas locais, tradições das aldeias e vilas, beleza natural) e apoio à economia local. Os turistas, conscientes das três dimensões da sustentabilidade – ambiental, económica e cultural – traduzem-na nas suas escolhas de viagem. Segundo pesquisa do CeRTA, em colaboração com a Toluna, com base em 5.500 entrevistas representativas de viajantes italianos, europeus (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido) e americanos, 72% das escolhas são influenciadas por pelo menos um dos critérios de sustentabilidade (transporte, destinos , instalações de alojamento, impacto no ambiente e na cultura, tradições e produção locais).

Dado que italianos, europeus e americanos representam três quartos da presença turística na Itália, isso significa que mais de 200 milhões de visitas são influenciadas por padrões e percepções de sustentabilidade. A importância continuará crescendo de 72% para 77% nas intenções de viagem nos próximos dois anos.

Para promover e sustentar o turismo, o papel do público também será crucial operadores da cadeia de suprimentos. Se mais de 70% da demanda nacional e internacional é pautada pela busca de critérios de sustentabilidade na escolha de destinos, meios de transporte e meios de hospedagem, torna-se crítica a capacidade das operadoras em atender e cumprir esses requisitos.

A pesquisa do CeRTA lança luz sobre um fato “Viajante multimodal sustentável”ou seja, aquele que se guia pela atratividade dos destinos e pela vontade de implementar comportamentos sustentáveis, combina de forma “multimodal” os diferentes tipos de meios de alojamento (dos hotéis aos bed and breakfast, das quintas aos navios de cruzeiro), e diferentes meios de transporte (o carro e o avião continuam a ser os principais meios, com preferências ‘sustentáveis’ pelo comboio, bicicleta e barcos), privilegiando-se, na oferta, estruturas e meios credíveis e (também) característicos de o ponto do ponto de vista da sustentabilidade.

Nesta perspectiva, o capítulo final da pesquisa “Comunicação, Media e Turismo”, Desenvolvido por Cattolicaper il Turismo, assumiu a forma de um arquivo Uma abordagem inovadora para a entrevista de emprego Aos operadores da cadeia de abastecimento empresarial (da Enit à Federalberghi à região da Lombardia) e aos operadores do “sistema” industrial (da Ferrovie dello Stato Group para Ita Airways, dos aeroportos de Roma para TH Resort, Rede hoteleira líder na Itália, passe por Costa Cruzeiros e MSC Cruzeiros) para rastrear possíveis cenários futuros. Uma abordagem que foi retomada na mesa redonda final moderada por um jornalista da Mediaset Júlia Ronchi Comparação de alguns dos principais operadores do setor na Itália.

A discussão revelou que o desafio da sustentabilidade gira em torno de cinco fatores estratégicos: A transformação das infraestruturas, que passa pela inovação digital do setor e pelo envolvimento e participação dos stakeholders (instituições, empresas e consumidores), importante para promover o caráter “local” do turismo como expressão da dimensão “humana” da sustentabilidade – baseada em relacionamento, relacionamento, respeito e inclusão – comunicação e formação de recursos humanos.

Os autores da pesquisa explicaram que este último aspecto “é muito urgente para um setor que luta para encontrar os recursos trabalhistas de que necessita, para continuar a deterioração da sustentabilidade ambiental, cultural e econômica do setor com a palavra-chave que que o distingue: a hospitalidade. Em suma, o desafio do turismo sustentável é como uma viagem, cuja qualidade depende não só do destino, mas também do percurso: não existe uma solução única para os desafios ambientais, culturais e económicos da sustentabilidade, mas uma abordagem holística é necessário quando é necessário criar um sistema entre instituições, empresas, negócios e cidadãos. A síntese, que aliás tratou dos pontos do plano estratégico que o ministro esclareceu na abertura do encontro.