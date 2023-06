Stash of The Kolors muda sua vida e entra na indústria de restaurantes com uma ideia que pode fazer sucesso

Parece que o cantor de rock Stash encontrou um novo caminho: serviço de bufê. Seus fãs ainda estão chocados.

Todo mundo sabe esconder, vocalista da banda de rock The Kolors. Sua paixão pela música fez dele uma figura a ser seguida e amada principalmente pelos italianos. O que todos talvez não saibam é que há algum tempo parece que ele decidiu seguir um novo caminho: esta cozinha. Justamente por isso, o homem abriu um restaurante e a notícia chocou definitivamente seus fãs. Mas vamos ver em detalhes onde ela está E por que ele decidiu fazer essa escolha.

Stash é definitivamente cabeça quente e como diz o ditado: fervendo em sua panela sempre novas ideias.

Sua carreira florescente começou com a transmissão de televisão amigos. Kolors saiu como vencedor e imediatamente teve um grande número de fãs prontos para acompanhá-lo. A cantora sempre deixou claro A música é sua maior paixão. Além de ser um frontman talentoso, Stash também é um grande amante de instrumentos musicais e é capaz de tocar diversos instrumentos. Mas o que todos os seus fãs podem não saber muito bem é que esse cara Ele esconde uma paixão por cozinhar.

Então, como se não bastasse ser um cantor famoso de nossa nação, Stash se decidiu. abrir um restaurante.

As origens de Stash e seu amor pela culinária

Todos nós sabemos origens da Campânia Pelo conhecido vocalista do The Kolors. Por isso, era inevitável que os sabores da sua terra o tivessem influenciado muito na escolha de abrir um bom restaurante. O nome escolhido para a atividade é calamour O valor em torno do qual sua proposta será centrada é a originalidade. Não é um restaurante clássico e certamente não é fast food, mas é proposta inovadora Para servir aos seus clientes deliciosos peixes. A ideia é criar uma série de pratos que possam ser consumidos tanto à mesa quanto caminhando pelas ruas estreitas de Capri.

Mas onde ele está? Este sonho escondido Quem é o famoso Stash? Vamos nos familiarizar com a corrida e provar seus pratos.

A ilha que esconde o tesouro de Stash

O restaurante está localizado em uma ilha que é especialmente apreciada pelos italianos e por todos os turistas de todo o mundo. O lugar onde o tesouro Stash está escondido É realmente Capri na Via Acquaviva n.2.

Inaugurado em 29 de maio, Calamore é a combinação perfeita de excelentes sabores, belo mar e tradições da Campânia. Este lugar se tornará ideal para quem quer se dedicar Para um almoço rápido, mas você ainda quer comer bem. A lista, que já foi revelada, é focada emSirva pratos de peixe não frito E isso, mesmo sendo feito de matérias-primas da mais alta qualidade, Manter um preço decididamente razoável (entre 12 e 15 euros). Entre os pratos principais do restaurante estarãoUma alternativa ao clássico “kobo” de frituras Que menciona, pelo menos em espírito, o famoso bokeh que são deslocados de toda a Itália: base Todos os tipos de arroz ao qual foi adicionado camada diferente Todos os quais são estritamente baseados em peixe fresco.