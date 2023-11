“Fedez é terrível e violento. Ele gritou: ‘Ou eu ou ele'”. inseto? Não li sua mensagem” – Corriere.it

para Maria Volpe

Morgan fala após ser eliminado do X Factor: “Sou como Biaggi e Santoro? Hoje, a censura às palavras teria sido inimaginável naquela época. “Está tudo organizado, não consegui nem escolher músicas para os meninos: expus”.

Rio em inundação Morgan. Nem com tanta raiva. Mais que qualquer coisa Decepcionado Da televisão, do mundo da gravação, dos colegas e especialmente da Fides. Como esperado Morgan foi “despedido” por Skye

e Fremantle que “decidiu, por acordo mútuo, que Rescisão da relação de cooperação Com Morgan e sua presença em “fator X”». Nota para esclarecer que “A seguinte avaliação foi realizada Repetição de comportamentos incompatíveis e inadequados (As discussões nos últimos dias com Fedez, Dargen, Ambra e Michelin, editor), também foram contra a produção e durante as atuações dos competidores.”

Hot Morgan falou sobre isso “Decreto Satélite”referindo-se ao “Decreto Búlgaro” emitido por Berlusconi (que expulsou Biagi, Santoro e Lotazzi, ed.), só porque Os interesses foram corrompidos Do lobby do choque.” Por outro lado, Sky, os três juízes talentosos que agora são ex-amigos, Apresentador Michelin Que não suportou as explosões (e insultos) de Morgan; Por outro lado, é um artista excêntrico do mais alto calibre, que diz claramente: “O X Factor me implorou para participar. Ele me pediu para fazer Morgan. Então, quando eu atuo como Morgan, ele me demite.” Ele está com raiva porque “Fiquei sabendo do comunicado à imprensa nas redes sociaisEles não me disseram nada. Durante dias eles conversaram sobre isso Possível demissão

».

Mas a equipe de produção anunciou que os advogados da emissora apresentaram comunicados oficiais Para o advogado de Morgan Beck expressou que o próprio artista foi chamado pela produção para informá-lo. Morgan diz que foi isso que mais o machucou O lado humano da história. “Eles me conhecem, arruinaram meus planos de vida para me fazer participar do X Factor, sabem que tenho três filhas dependentes, despejo, dívidas excessivas. Eles me envolveram e depois me controlaram Tratado sem respeito». Morgan também confirma como Skye prometeu a ele “Proteção de mídia E livre arbítrio para escolher a música. Mas nada disso foi preservado.” Uma diatribe que encontrou muito espaço nas redes sociais: pró-Morgan, anti-Morgan, pró-Sky, anti-Sky. Entre as muitas postagens está também a de Bogo, que está rindo .. Moragin responde: “Não vi uma postagem “Bogo. Acho que também queria convidá-lo para o ‘X Factor’… Não guardo rancor.” READ Ritmos ao vivo, claraboias do lado A e saltos incríveis para o Episódio 4

dificíl de entender Como chegamos a este ponto?, de ambos os lados. Primeiro muito amor, depois raiva. Morgan também reclamou ao vivo de não poder “escolher as músicas de seus artistas” e Dargin foi acusado de se vender para a indústria do entretenimento. “A verdade – confirma o ex-treinador – é que prejudiquei o equilíbrio do seu sistema económico, revelei Sua ilegitimidadeE pediram minha cabeça de forma comprimida. Tudo começou desde o primeiro episódio quando eu disse que a música da Annalisa com letra da Simonetta era ruim. Que trabalha com D’Amico e Michielin. Eles são todos do mesmo departamento».

É verdade que Morgan muitas vezes ultrapassou os limites. No ar, ele descreveu Fedez como deprimido. Então ele se desculpou. Agora ele revela: “O que eu disse a Fedez foi sarcástico e autodepreciativo, mas nos bastidores do final do episódio, Ele foi violento comigoEle disse coisas terríveis. Eu estava no vestiário com minha filha de 3 anos, Ele gritou e amaldiçoou Dizendo: “Ou ele ou eu, você deveria tirá-lo de lá”. Minha filha me disse: “Pai, por que você está com medo?” “Sempre pensei que Fedez fosse assim”, acrescenta Garoto espertoEstive perto dele durante sua doença. “A vida é a coisa mais importante.”

O artista agora pensa no seu país Novo single E conclui com um sorriso: “Tudo isto me faz acelerar o meu regresso a Al-Rai”. E para quem pergunta Se ele pretende entrar com uma ação judicial “Haverá extremos a serem alcançados”, diz ele Perante o juiz do trabalhoPorque não é assim que você demite alguém, é alguém que quer.” Pense em seu passado no “X Factor”, quando ele riu com Mara Maionchi e ninguém se sentiu insultado. Agora ele só quer Deixe essa experiência para trásFoi uma experiência em que ele nunca se sentiu “bem-vindo”. Foi tudo contra um.” Mas Skye também quer isso Deixe isso para trás. Muitas tensões nas últimas semanas. E pense na transmissão ao vivo de amanhã. Ainda restam três episódios Morgan não será substituído. READ Eleonora Danielle, dor que nunca se extinguiu: "Para sempre com você"

