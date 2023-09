O que aconteceu no sábado à noite foi emocionante

O que aconteceu durante a partida entre Gênova e Napoli foi incrível: eclodiram brigas durante a partida entre Rossoblu e Napolitanos.

O desempenho do Génova deve ser rejeitado imediatamente. Não se esqueça, tenha cuidado. Rudy Garcia Ele deve se lembrar bem desta partida e tentar mudar de tom imediatamente. A estreia é quarta-feira Liga dos Campeõesonde o Napoli joga em Portugal, em casa Braga: Esta será a ocasião em que os Azzurri terão de mostrar imediatamente que aprenderam as lições com a Lazio e o Génova.

Na verdade, a partida realizada na noite de sábado decepcionou todos os torcedores e deixou muitas consequências. Das duras críticas a Garcia usando a hashtag #GarciaOut cuja população está sendo evacuada nas redes sociais, al Um gesto dialético para Kvaratskhelia, Quando o técnico francês decidiu substituí-lo por Zerbin cinco minutos antes do final, com o placar de 2 a 2.

Briga em Nisida durante Gênova-Nápoli

A partida me colocou à prova Nervos Dos torcedores da Azzurri. O fraco desempenho da equipe, que parecia uma má cópia do campeão italiano, não conquistou a aprovação de todos os torcedores que estiveram em frente à televisão após a partida do Marassi. O nervosismo também aumentou Prisão Juvenil de NisidaOnde um deles explodiu Briga Durante a partida.

Durante a partida, um grupo de 15 meninos assistia à partida em uma sala utilizada para atividades recreativas e terapêuticas Quatro jovens começaram a brigar Por causa da partida.

O incidente foi relatado pelo Sindicato da Polícia Prisional de Sabie. O comentário do Coordenador Regional da Campania del Sab, Federico Costigliola, foi muito crítico. Segundo Costigliola, sou euÉ inacreditável que você consiga sair das celas Um grupo de 15 crianças num momento em que a segurança da instituição penal juvenil está a ser reduzida. Além disso, para ter acesso à sala, os reclusos abandonaram todas as secções de detenção.

Felizmente, ainda segundo Federico Costigliola, a intervenção dos agentes penitenciários de serviço foi efectivamente bem na hora Eles conseguiram restaurar a ordem dentro do instituto sem muito esforço.

O deputado também falou sobre o incidente Francesco Emílio Borellio parlamentar da aliança dos verdes e da esquerda, que nos atacou fortemente: “Nunca há um fim para o pior. Essas crianças que deveriam estar na prisão para completar o processo de recuperação tornam-se heróis de uma briga brutal. “O que era para ser um momento de diversão e entretenimento se transformou em uma luta sem fim”.