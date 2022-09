“Sua morte súbita…”, uma memória cheia de dor

A amada cantora e atriz italiana Amanda Lear relembrou o luto que a marcou profundamente e nunca mais foi o mesmo.

Amanda Learpersonagem multifacetado da televisão italiana, falava de sua dor a qualquer um Perda súbita destruída por. A cantora e atriz admitiu como sua vida mudou irreparavelmente após uma despedida tão terrível.

A mulher que deu à luz Amanda Tabb, começou sua carreira Modelo Apresenta-se na École Lucie Daouphars em Paris. Lear começa a desfilar Karl Lagerfeld e começa a desfilar; A primeira e mais importante missão é para Paco Rabanne.

mulher Ele foi a inspiração para Salvador Dalique conheceu em Paris. A pintora foi influenciada por sua visão e, como ela mesma disse, por sua proximidade espiritual. Os dois permaneceram próximos mesmo durante o casamento do artista, por cerca de quinze anos, e juntos viajaram pela Europa a museus, salões e galerias.

Na década de 1970, estreou com o single problema Ele continuou sua carreira no mundo da música. Na década de 1980 deixou o disco e se dedicou ao rock e new wave. Lançou muitos hits, como Diamantes para o café da manhã.

Nos anos 90 houve também uma estreia na TVem dois dramas: Piazza di Spagnaonde ela interpreta seu papel, e no filme para TV Une femme pour moi. Ele também continuou no mundo da música com álbuns Cadavrexquis E a personagem alternativodo tipo Eurodance.

Ao longo dos anos, ele continuou sua carreira na música e na atuação, aparecendo em vários filmes, séries de televisão e novelas. Ela foi e ainda é convidada em vários programas de TV italianos. Embora ela tenha sugerido a aposentadoria em 2016, ela ainda é muito ativa.

Amanda Lear, Dor da Perda

Além de Salvador Dalí, Amanda Lear também acompanhou David Bowie por muitos anos. Em 1965 casou-se Morgan Paul Lear, Enquanto ele se casou em 1979, desta vez com um aristocrata francês Alain Philippe Malagnac d’Argens de Ville. De 2001 a 2008 foi companheira Manuel Casillaenquanto em 2014 ela estava em um relacionamento com Anthony Hornis.

A comovente memória do artista vai para uma de suas namoradas. Alain Philippe morreu tragicamente no incêndio que atingiu sua vila na Provence. Lear dedicou o álbum a ele coraçãoFinalmente, ele queria se lembrar dela com carinho.

“Muitas vezes me pergunto se falo dele como um grande amor por causa de sua morte prematura. Talvez se ele não tivesse morrido, teríamos nos divorciado hoje. Há anos que pergunto aos meus analistas quando poderei seguir em frente. Ele sempre respondia: “Nunca”. O luto metaboliza ao longo do tempo. Eles devem viver. A raiva se transforma em desespero e depois de muito tempo se torna aceitação.”