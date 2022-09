Mario Biondi em concerto, aqui estão as datas da turnê da mais importante voz negra italiana.

Conheça as datas dos shows de Mario Biondi, a voz negra italiana que viverá em 2022 com sua banda em várias cidades italianas.

Nascido Mario Rano, de Catania, o homem de 41 anos é bem-nascido e tem uma voz quente, profunda, sensual, clara e confiante, pois desde cedo plantou sua paixão pela música ao lado de seu rico pai Stefano Biondi na memória do qual Mario levou o nome artístico atual.

hoje Mário Biondi Ela é uma artista mundialmente famosa, mas sua carreira começou em 1988 quando ele foi chamado para abrir alguns shows para artistas do calibre de Ray Charles.

Mas ela deve tudo a uma pessoa Isso é o que você échegou ao console de Norman Gay, o famoso DJ da BBC1, que – apaixonado pela peça – a lançou por toda a Europa.

Concerto de Mario Biondi datas 2022

Sexta-feira, 30 de setembro de 2022 – 21:00 Priolo Gargallo (Real) Piazza del Autonomia Municipal

Quarta-feira, 02 de novembro de 2022 – 21:00 Teatro Bergamo Kreberg

Quinta-feira, 03 de novembro de 2022 – 21:00 Teatro Social de Mântua

Carreira de Mario Biondi

No 2006 O álbum de estreia de Schema, Handful of Soul, foi lançado. O disco é dividido em 12 peças, algumas inéditas e outras retiradas da referência clássica. 2007 é um ano particularmente intenso para Biondy e vê-lo participar em vários grandes projectos: ele está no Festival de Sanremo como um dueto sênior com Amalia Gray na música do concurso Forever Frontier. Logo depois lançou a música No Matter, em colaboração com o DJ Fargetta.

E novamente este ano é a publicação da dupla Live I Love You More, em que Mario canta ao lado de Duke Orkestra. Também logo se descobriu que este novo álbum foi um sucesso recorde, alcançando dois discos de platina.

o 2008 Desbloqueia uma nova e divertida perspectiva: Interpretando duas músicas da trilha sonora de um remake do clássico filme de animação da Disney The Aristocats: Songs Everybody Wants to Be a Cat (“Everybody Wants to Be Jazz”, na versão italiana) e Thomas O’Malley ( “Coliseu do Gato de Romeu” ).

Se foi postado em 2009é o segundo disco inédito de Mario Biondi, trabalho que abre colaborações com seu novo selo, Tateca.

Dedicado ao grande público e traduzido em novo sucesso de vendas, Mario Biondi conquistou três discos de platina e alcançou – com a publicação digital (distribuição Kiver / Tattica) um verdadeiro recorde de permanência na parada do iTunes: por mais de dois meses de fato entre os dez álbuns mais vendidos do canal digital italiano First.

Em 26 de novembro de 2010, Double Live Yes, for Tattica, uma prova da turnê de verão que Biondi levou para os principais teatros italianos, foi lançado, onde foi vendido. Em 21 de maio de 2011, para marcar seu quadragésimo aniversário, Biondi inaugurou a nova turnê no Gran Teatro di Rome, com a grande orquestra de 40 elementos.

Due é um inovador “álbum de presente” lançado em 2011onde a voz calorosa de Biondi encontra as vozes de alguns jovens artistas talentosos e um tanto conhecidos, representados por “frango”.

O último álbum de dedicação internacional é Sun del 2013, o primeiro lançado pela Raid, no qual o cantor também conseguiu se firmar no mercado internacional. Para atingir o objetivo, ele coletou estrelas de artistas como Al Jarreau, James Taylor Quartet, Omar, Leon Ware e Chaka Khan. Bluey by Incognito deu ao álbum uma marca inconfundível, que se traduz em um som fresco, vibrante, moderno e ao mesmo tempo agradavelmente vintage.

Nesse mesmo ano, depois de um concerto triunfante no Royal Albert Hall em Londres, foi lançado Mario Christmas, o disco natalício original com duas faixas inéditas e uma surpreendente reinterpretação de Past Christmas, Driving Home for Christmas e Let It Fall.

Além da Dell 2015, direto do título, um anúncio programático do desejo de Mario Biondi de escanear as cartas e se apresentar com uma nova voz. Entre as músicas de jazz suave do passado, All I Want Is You, escrita com Dee Dee Bridgewater, fica, o resto é um álbum que você dança, onde encontramos algumas músicas pop dance como Love is Temple e I Choose You e mesmo Reggae, para onde vai o dinheiro.

No 2016 O cantor de Catania publicou seus maiores sucessos intitulados Best of Soul, com seus 10 melhores anos de atividade em 2 CDs mais 7 faixas inéditas.

Os sons fracos brasileiros são o fulcro objetivo do Brasil, gravados e produzidos em 2018 Em um ano trabalhou no Rio de Janeiro para Mario Caldato e Cassin. O Brasil é uma verdadeira viagem pelas muitas facetas da música brasileira através de interpretações e releituras inéditas dos clássicos que Biondi reinterpreta sem esquecer sua alma e seu funk, usando naturalmente quatro idiomas: português, inglês, francês e italiano.

No 2020 Lançou o EP digital “Paradise Alternative Productions”, que contém 3 versões diferentes de Paradise, música que será incluída no novo disco, projeto impresso para Record Store Day/Black Friday em edição especial em vinil. Com outra redistribuição não disponível digitalmente. Em 8 de dezembro, Mario lançou seu single “This Is Christmas Time”, uma versão natalina de seu clássico This Is What You Are com suas letras readaptadas para Nick The Nightfly e músicas gravadas no estúdio com sua banda.

Em 15 de janeiro de 2021, foi lançado “Cantaloupe Island (DJ Meme Remix)”, uma releitura do clássico de Herbie Hancock publicado em 1964 como parte do álbum Empyrean Isles, que foi adicionado ao selo do disco do produtor brasileiro DJ Meme conhecido de Mario para o Rio de Janeiro durante as gravações do álbum Brasil.

Em 29 de janeiro de 2021″,dar‘, um disco que Mario celebra o seu cinquentenário entre a ambiência de novos começos e sempre novas sonoridades em nome da qualidade.