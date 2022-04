Cristiano Ronaldo se casa com Georgina Rodríguez: detalhes do casamento. Fotos e vídeo

Este anúncio foi feito pela imprensa espanhola. Os preparativos para o casamento já haviam começado, mesmo que a data ainda fosse um segredo. Enquanto isso, o salário recorde que CR7 dá a sua namorada para ser uma mãe quase em tempo integral foi revelado…

Depois de seis anos juntos, chegou a hora. Até o bacharel por excelência no mundo dos esportes desiste e se casa. Cristiano Ronaldo traz ao altar Georgina Rodriguez, modelo, influencer com 30 milhões de seguidores, mãe e empresária. O tablóide espanhol Ok Diario certamente o diz, segundo o qual os preparativos já começaram e o casamento deverá ser celebrado na Madeira, Portugal, a ilha onde o herói do Manchester United cresceu – foto | vídeo

O parceiro perfeito – O casamento está no ar por um tempo. No documentário da Netflix, Soy Georgina, sobre a modelo, o jogador de futebol disse: “Tenho 100% de certeza que vou me casar com ela. Eu sempre digo a ela que quando tudo estiver bem em nossa vida, vai ficar. Pode ser em seis meses, um ano ou um mês. Ela admitiu que a decisão “não depende de mim” e que estava esperando há algum tempo que Ronaldo se ajoelhasse com um anel na mão. Agora está claro que aconteceu: “Georgina é a parceira ideal para um cristão e ele pediu a mão dela, mas eles ainda não revelaram quando será a celebração”, escreveu o jornal espanhol.

Salário – Enquanto isso, Rodriguez é basicamente uma mãe. Ele tem uma filha de 4 anos, Alana Martina, nascida do relacionamento com CR7, e também cuida dos três filhos de Ronaldo (de mães de aluguel), Cristiano Jr, 12, e dos gêmeos Eva e Matteo, 4, como se fossem revelou que está grávida de gêmeos com certeza, ela tem muito para fazer, mas seu parceiro paga o suficiente. Todo mês ele lhe dá um “salário” incrível: 100.000 euros para cuidar de crianças e ela mesma. Sua sogra também concorda com este casamento. “Ela é um grande apoio para o meu filho – a mãe confirmada de Ronaldo, Dolores – ela é a mãe da minha neta e com certeza será a esposa do meu filho.”

história de amor Georgina, 28, de uma pequena cidade espanhola, Jaca. Ela trabalhou como garçonete e babá em Bristol, Grã-Bretanha. Ela foi dançarina por muitos anos, e depois entrou no mundo da moda. Ela conheceu o jogador de futebol em uma loja Gucci em Madri, onde trabalhou como vendedora. A história de amor deles começou lá, e aos poucos continuou e se espalhou em 2016. É definitivamente o relacionamento mais importante de Ronaldo depois daquele com a modelo Irina Shayk, que terminou em 2015 após cinco anos de amor.

