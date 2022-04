Os Herdeiros da Terra avançam para o segundo episódio, 24 de abril de 2022

Dura Canal 5 séries de TV herdeiros da terra. domingo 24 de abril Estaremos assistindo ao segundo episódio (de três episódios), e vai ao ar no horário nobre. olha Você aqui progresso E conspirações:

Leia também: Herdeiros da Terra, uma prévia do primeiro episódio, no domingo, 17 de abril de 2022

prejuízo – Hugo cuida de Mercy, uma criança recém-nascida, e com a ajuda de seu servo Barcha consegue obter prêmios importantes no mundo do vinho até ser nomeado gerente da adega de Roger Puig, e é responsável com sua família pelo assassinato de Arnau Estaniol. Hugo e Regina iniciam um relacionamento apesar de já serem casados ​​e ele ter se prometido à filha do anfitrião.

Escravos – Hugo passa a informação para Bernat na tentativa de estragar Roger Puig graças a Regina, que escreve as cartas. Então, este ameaça Hugo: se ele se casar com a filha do estalajadeiro, declarará sua infidelidade a Roger Puig. A mulher então consegue um emprego na mansão como empregada doméstica da esposa de Roger Puig.

Beatriz – O rei morre e o novo rei nomeia Bernat como comodoro. Ao chegar em Barcelona, ​​ele se vinga de Roger Puig. Bernat e Mercier, filha de Hugo, são casados ​​e pais de uma criança. Anos depois, Mercier desaparece e Hugo parte em seu encalço. Hugo descobre que Mercy é filha de uma freira do Convento de Junkeres, onde sua irmã era noviça.