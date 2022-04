As 6 estâncias balneares mais bonitas de Marrocos

Visite Marrocos: os balneários mais bonitos e maravilhosos de todo o país. Itinerário para descobrir os lugares maravilhosos desta terra e experiências a não perder. Porquê escolher Marrocos como destino de férias.

Marrocos: Turismo e Informação

o Marrocos, Oeste, pôr do sol É uma terra única e maravilhosa e não é por acaso que todos os anos é escolhida como destino de férias por viajantes de todo o mundo curiosos e atraídos por este país tão especial.

Visite Marrocos É uma experiência inesquecível e as razões para isso são muitas. Sem dúvida, uma das experiências a não perder é uma visita a Madina El Monawara, Que transporta de imediato o visitante para uma nova e maravilhosa dimensão através das suas ruelas entrelaçadas, recomendamos a degustação cozinha local É rico em especiarias, cores e aromas e, claro, é impossível ficar indiferente fuga por terra Que esta terra tem para oferecer.

até amantes Viagens Aqui você encontrará rotas estimulantes tanto no deserto como emAlto e Médio AtlasCordilheira de Marrocos.

Tudo sem esquecer as charmosas cidades imperiais: Marrakech, Fez e Meknes E Renda.

Férias em Marrocos: os melhores destinos costeiros

Obviamente, ao lado dos profissionais Marrocos, Oeste, pôr do sol Que falamos, é impossível não falar das belezas Resorts de praia Do local espalhado por 1.900 km de praias.

Os cenários são variados, desde os típicos cenários mediterrânicos, aos cenários mais áridos e desérticos com o mar sempre limpo e cristalino.

Vamos ver especificamente o que um arquivo 6 resorts à beira-mar em Marrocos O que recomendamos totalmente.

El Jadida – Marrocos

novo, Anteriormente conhecido como Mazagan, uma cidade localizada ao longo Costa atlântica Realmente único. Talvez não seja um dos destinos mais populares para o turismo de massa e isso a torna uma verdadeira pérola a ser descoberta.

Seja nadando, surfando ou apenas relaxando à beira-mar, novo Basicamente apresenta três possibilidades: Praia Uma cidade limpa e bem cuidada, ou praias Estado E Sidi BouzidAmbos estão a poucos quilômetros da cidade.

Um dos elementos que torna este lugar tão único é a sua presença influências portuguesas O que se reflete sobretudo na arquitetura do local, que deixou grandes testemunhos como Castelo Mazagão, Com sua cisterna subterrânea e Igreja da Virgem.

Essaouira – Marrocos

sempre juntooceano Atlântico mentiras irracionais Essaouira Uma das estâncias balneares mais famosas de todo o Marrocos e não apenas pelo mar.

Na verdade, o cidade de Essaouiraou seja, seu núcleo mais antigo, passou a fazer parte Patrimônios Mundiais da UNESCO. Entre sua fortaleza, kasbah, lojas de artesanato e restaurantes típicos, é possível viver Essaouira momentos inesquecíveis.

Graças à sua localização, muitas vezes há brisas oceânicas nas costas, o que torna a cidade um destino ideal para quem gosta de disciplinas como windsurf e windsurf. Para não perder nada, também é possível caminhar pela praia em um camelo árabe, talvez ao pôr do sol. É difícil imaginar algo mais romântico.

Dakhla – Marrocos

Ao longo do céu Costa do Saara Ocidental seja encontrado Dakhla, Um destino que, ao longo do tempo, regista um número crescente de turistas, mesmo que ainda estejamos longe dos números do turismo de massa, e também graças à localização da área que é de difícil acesso.

Podemos garantir que vale totalmente a pena.

Dakhla Oferece aos seus visitantes um lugar natural de rara beleza onde heróis são praias remotas e selvagens que o deixarão sem palavras. Entre os melhores eu recomendaria ao parente M Lauer 25E Boca do Boer E claro Ilha do Dragão.

Nador – Marrocos

Localizada na região norte, Nador É uma estância balnear pouco conhecida e popular entre os turistas mas não posso recomendá-la.

Nador Estar em uma posição invejável, é de fato entre Lago Mar Chica e pés Montanhas do RifAssim, é também um excelente ponto de partida para passeios e excursões fora da cidade. Em suma, é o destino perfeito para todos aqueles que procuram relaxamento e natureza intocada.

a respeito de praiasos mais próximos são de bukana, kalat E Qaryat Arkman Mas se você estiver disposto a se mexer um pouco, não pode perder uma bela praia Sharana.

Saidia – Marrocos

Apelidado de “a pérola azul de Marrocos”, Saidia É uma estância balnear localizada na costa do Mar Mediterrâneo, no extremo nordeste de Marrocos, Oeste, pôr do sol A poucos quilômetros deArgélia E de Melilha, bolso espanhol.

Esta pequena cidade representa Marrocos, Oeste, pôr do sol Mais autêntico e intocado como, no entanto, não falta lazer entre o golfe e os desportos aquáticos.

O mar é maravilhoso, a praia de 14 km de extensão é definitivamente o destaque deste local enquanto quem prefere um clima mais intimista e discreto, pode ir para a Baía Cap de Lou.

A sexta estância balnear mais bonita de Marrocos que obviamente recomendamos é Agadir Isso dispensa qualquer introdução.