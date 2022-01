Prévia de Ladies’ Paradise 6 de janeiro de 2022

quinta-feira 20 de janeiro de 2022 Continuar a programação Paraíso das Mulheres 6 On Rai 1: A amada novela italiana retorna no Rai 1 com número da aposta 89. A nova data está prevista No Rai 1 às 15h55, Quando visto pela primeira vez. Como todos os episódios que já foram ao ar na TV, você também pode encontrar episódios recentes Ray Play após a transmissão. Alternativamente, sempre no RaiPlay, você pode continuar Episódio 89 Da temporada 6 transmissão ao vivo.

Encontre abaixo de progresso Paraíso das Mulheres 6 A partir de 20 de janeiro de 2022!

Ladies’ Paradise 6 Episódio 89 Trama

No próximo episódio de paraíso das mulheres Transmissão no Rai 1 quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 Estamos enfrentando uma reação Verônica Após a dolorosa descoberta de foto que fotografou juntos Ezio e Glória. Essa descoberta não faz nada além de levar a mulher a uma crise ainda maior, completamente sozinha e sem ninguém que possa ou queira falar com ela sobre suas suspeitas.

Não é de surpreender que Veronica tente de todas as maneiras esconder sua tensão na família, embora seu olhar nervoso e ansioso esteja se tornando cada vez mais evidente, especialmente na frente de sua filha Gemma. ao mesmo tempo Dante Esforça-se para ganhar a confiança Beatriz A partir deste momento, ele o apoiará na elaboração de um contrato de cooperação com o Paradise.

GemaEm vez disso, ele recebe uma convocação de Adelaide Em Vila Guarnieri. No entanto, a menina não tem tempo para se preocupar com novidades, pois seus maiores pensamentos são direcionados ao comportamento estranho de sua mãe, de quem não consegue obter respostas. Só mais tarde o mesmo Verônica Ele finalmente decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos, colocando Ezio Diante da verdade que se reconstruiu tragicamente, sozinha.