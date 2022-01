The King’s Man The Origins estreia em fevereiro no Disney+

Disney + Anuncia a chegada O Homem do Rei – Le O’Origine na tela. Filme da 20h Century Studios vai começar Estrela, Dentro da Disney +. Além disso, estreará nos mercados internacionais e também na América Latina no Star + ao mesmo tempo. Em particular, o 9 de fevereiro Japão, Coréia, Grã-Bretanha e Irlanda virão. a 23 de fevereiro Em vez disso, será a vez de vários países, nomeadamente Suíça, Itália, Áustria, Alemanha, Espanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Austrália, Holanda, Taiwan, Nova Zelândia, Hong Kong, Singapura e Luxemburgo . . a 2 de março de 2022 Em vez disso, será a vez da América Latina. Nos EUA, o primeiro episódio vai ao ar no Hulu em 18 de fevereiro.

A Conspiração do Homem do Rei – Origens

O Homem do Rei – Origens Baseadas nos Quadrinhos Serviço secreto por Mark Millar e Dave Gibbons. O fio é Matthew Fon e texto por Vaughn e Karl Gajdowsek. O produtor do filme é uma prequela dos dois primeiros filmes da franquia Kingsman. Vamos falar sobre Kingsman, Serviço Secreto e Kingsman – O Círculo Dourado, todos dirigidos por Matthew Vaughn. The King’s Man – The Origins é a história de um homem que tem que correr contra o tempo para parar alguns mentes Criminosas Da história e dos piores tiranos de todos os tempos.

São personagens que tiraram milhões de vidas com suas escolhas malucas. Graças ao trabalho deste homem, muitas tragédias na história serão evitadas. Este filme explica como um arquivo A primeira agência de inteligência independente.

Produção do Homem do Rei

O filme conta com nomes respeitados em sua produção. É fabricado por Matthew Vaughn, David Reed, Adam Boehling. Em vez disso, os produtores executivos são Mark Millar, Dave Gibbons, Ralph Fiennes, Stephen Marks e Claudia Vaughn.

casa de produção Estúdios do Século XX, que dispensa muitas apresentações, mas é a “origem” de filmes e séries de muito sucesso.

Twentieth Century Studios “como garantia”

Estúdios do Século XX É uma produtora vencedora de vários prêmios da Academia. Trata-se da realização de longas-metragens tanto para Cinema de plataformas fluxo. Produziu, por assim dizer, filmes icônicos como Avatar, Alien, Predador, Planeta dos Macacos, Die Hard e Kingsman. Ele também criou filmes mundialmente famosos como The Greatest Showman, Bohemian Rhapsody, Survivor – The Martian e Le Mans ’66 – The Great Challenge. O estúdio também lançou uma série de filmes de sucesso. alguns exemplos Deadpool EX-Men. Entre os projetos atuais e futuros da casa de produção 20th Century Studios estão os seguintes: The King’s Man – Origins, Murder on the Nile, Free Man – o protagonista do jogo, West Side Story e a sequência Avatar.

Encontro

Antigamente era conhecida como 20th Century Fox, antes de se tornar parte da A Companhia Walt DisneyÉ famosa por seus incríveis 80 anos de história. Produziu e realizou os primeiros 6 filmes de Guerra das Estrelas, mas também Milagre na Rua 34, Eva contra Eva, O Rei e Eu, Todos Juntos Com Paixão, Butch Cassidy, A História Maravilhosa. clássicos como: Abismo, Edward Mãos de Tesoura, Mãe Perdi o Avião, Meu Primo Vincenzo, Velocidade, Elenco, Moulin Rouge! , Minority Report, Girl Gone – False Love, Revenant – Revenant.

“Casamento” com Disney + e a estreia de The King’s Man

Muito pouco está faltando pela primeira vez na Itália O Homem do Rei – Lou O’Origine. Em 23 de fevereiro, será transmitido no Disney + e será o lar de filmes e programas de streaming da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, além de Os Simpsons e muito mais.

