Nada foi feito para a nova temporada de TV

Passe pela dupla televisiva formada por Massimiliano Osini e Daniela Ferola à frente da equipe Uma manhã: O que os líderes decidiram desta vez.

Um casal que amamos e que representa a televisão agradável de hoje, sem muito alarido e escândalo. Durante um ano o casal formou Massimiliano Osini e Daniela Ferola Liderar Uma manhã, o recipiente histórico de atualidade, entretenimento e estilo de vida que diz bom dia a todos os italianos. A decisão foi bem recebida pelo público, que premiou o profissionalismo e a sinergia entre os dois e todo o staff com elogios positivos, mas devido a uma série de escolhas menos “estratégicas” na programação, o Canale 5 se destaca.

Daí a necessidade de mudança, mas certamente não é um problema relacionado aos conectores, pelo contrário. Os líderes estavam pensando em uma linha de montagem diferente, à qual vinculariam as informações Uma manhã A criação de continuidade poderia ter reunido mais espectadores. Mas aparentemente isso não acontecerá. Vamos entrar em detalhes para entender o que aconteceu e porque a empresa decidiu deixar tudo como estava antes.

Uma manhãPasse por Oseni e Ferola: a decisão final de Ray é final

Infelizmente aconteceu há dois anos com o caso do Cdr do Tg1 e Fiorello. Houve declaração do comitê editorial do Tg1 de que Fiorello deveria ser retirado da primeira grade. O anfitrião siciliano mudou-se então para Rai 2 e teve grande sucesso com Viva Rai 2que a partir de setembro Será substituído por outra sugestão. A ideia de Ray para a próxima temporada era propor novamente Uma manhã com Daniela Ferola e Massimiliano Osini Tal como nas primeiras edições, e como faz sucesso há décadas, exceto após a sua interrupção nos últimos dois anos devido a conflitos globais e baixas taxas de audiência televisiva. Estreita colaboração entre Tg1 e Rai 1, para preparar um programa que possa competir com o seu ritmo, novidades e elementos modernos do nosso tempo. primeira página Canale 5 News, líder em corridas de ações.

O objetivo era iniciar um Tg1 matinal informativo às 6h, ganhando assim meia hora em relação ao horário habitual. Uma manhã Portanto, terá início às 7h10, logo após o lançamento do Tg1 às 7h. O contêiner continuará então até às 9h50, quando será iniciado Histórias italianas. No entanto, o famoso comitê editorial do Tg1 se opôs, então nada deveria ser feito. A empresa decidiu investir mais no novo programa da segunda rede. Desta forma, o Rai 1 ficou de certa forma parado, já tendo sido punido pela decisão do ex-capitão que excluiu Fiorello. Assim, a oportunidade de relançar o Rai 1 novamente foi perdida e a versão do programa apresentada pela dupla não foi estendida Férula Usini.