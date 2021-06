Quattrozampeinfiera: a grande festa para cães e gatos

Com a estação quente e todas as atividades reabrindo, o Quattrozampeinfiera, o maravilhoso evento dedicado aos amantes de cães e gatos, que agora está parando para sua sétima edição em Bolonha, retorna pela primeira vez. Uma edição externa será organizada no Parco Nord para

Garante o máximo de segurança sem perder a oportunidade de se conhecer e se divertir. Sábado, 19 e domingo, 20 de junho, serão dois dias de emoção, diversão, consciência e compras.

Quattrozampeinfiera, cães e gatos são heróis

Quattrozampeinfiera é um evento experiencial para mergulhar com seu animal de estimação em um mundo de treinamento, informação, esporte, beleza, adoção, respeito, compras, conscientização e entretenimento educativo. Um grande evento que reúne as mais populares empresas do setor pet a 360 graus para a escolha mais informada e que melhor atenda às necessidades de Fido ou Felix, centros caninos, veterinários, atletas, criadores e especialistas em higiene.

Demorará dois dias para aprender a melhorar a relação com o seu cão ou gato, a envolver-se com os serviços mais inovadores para facilitar a gestão diária do seu amigo de confiança e a dar o seu contributo para os menos afortunados.

Não será uma simples exposição, mas sim um verdadeiro momento de animação educativa que há sete anos marca todas as etapas do evento. Os verdadeiros heróis são cães e gatos visitantes que podem praticar esportes, atividades educacionais, tirar fotos ou fazer shows enquanto se divertem com seus “pais”. A exposição permite que os visitantes interajam com as empresas para entender melhor sua filosofia e produtos.

Monge é o herói do Col Doggy Show

A Quattrozampeinfiera será dedicada ao treino e à diversão, com muitas atividades divertidas para desfrutar com o seu cão ou gato. Os entusiastas podem experimentar diferentes actividades desportivas com os seus amigos leais: Cachorro Splash, na piscina dedicada, Dog Agility, Dog Run, a famosa corrida de “seis patas” e muito mais. Todas as atividades para descobrir e compartilhar gratuitamente.

Mong, o mais importante produtor e fabricante italiano do setor de rações para cães e gatos, patrocinará o Doggy Show, evento dedicado a todos os cães de família com mais de 4 meses. O show é aberto a todos, cães mestiços e puros, com ou sem pedigree, a participação é gratuita e no final todos os participantes serão premiados. Mong Enfatiza seu grande interesse pelo mundo dos animais de estimação: lembramos que a empresa sediada em Cuneo é um parceiro excepcional para nossa iniciativa “belas patas”.

Na Quattrozampeinfiera preste atenção aos menos afortunados

Comprar ou adotar um cão ou gato deve ser uma escolha cuidadosa e informada. O evento sempre procurou combater o abandono educando a população e acolhendo associações que tratam destas questões entre as áreas temáticas existentes na Quattrozampeinfiera, aliás, haverá uma dedicada a associações que dão uma segunda oportunidade aos cães e gatos menos afortunados.

Além disso, em Felis & amp; No Dogs World, os criadores apresentam as suas amostras de forma a informar os futuros proprietários sobre as características de carácter de cada raça e saber quais delas estão mais em sintonia com o seu estilo de vida. Um momento original de discussão livre e treinamento em

