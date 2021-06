Diletta Lotta e Yaman estavam torcendo no “clássico” da Itália e da Turquia!

Parque infantil Olímpica em roma Hospeda o jogo inaugural de Euro 2020 : E para o evento extraordinário, o público também é de primeira classe. Entre as figuras importantes presentes para acompanhamento Itália e turquia Eles apareceram em campo também Francesco Totti e Alessandro Nesta Mas no anfiteatro do estádio romano há muitas celebridades prontas para apoiar seu time favorito. Como Diletta Lotta e Can Yaman , dividido em tifo, mas não em vida.

Turquia – Itália, nas arquibancadas Olímpico Can Yaman e Diletta Leotta

Dileta ficou imortalizada e já estava na entrada das Olimpíadas, então nas redes sociais trocaram algumas fotos juntas que enlouqueceram a torcida. Se um belo coração de uma dúzia apresenta batidas para Seleção manciniAtor torce por ela Peru. Apesar disso, os dois olham muito próximos e se abraçam atrás de uma faixa que comemora a partida com as cores das duas equipes. Depois a linda Dozen Presenter Ele publicou outra história em que zomba do amigo com muito carinho: uma máscara sobre os olhos, o ator turco “escondido” após os gols da Itália. Seja como for, é um local muito bonito para Alegria saudável e limpa.