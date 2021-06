Oitocentas assinaturas já foram coletadas contra o fechamento do Centro Progerio. A partir de segunda-feira, 7 de junho de 2021, a Piazza Roma agora está restrita a veículos, sete dias por semana, 24 horas por dia.

Oitocentas assinaturas já foram coletadas contra o fechamento do centro

A petição promovida por Lega, Per Brugherio e a lista de comerciantes (não só da Piazza Roma) literalmente disparou. Um sinal de que a decisão da administração de manter o portal online sempre ativo na entrada da Via San Bartolomeo não foi compreendida por muitos. Em primeiro lugar, os lojistas, que não escondiam o medo, sobretudo, da crônica falta de estacionamento perto do “coração” da cidade. Em suma, depois da crise provocada pela Covid (com uma recuperação que podemos vislumbrar no horizonte), agora há espaço para temer que as paradas de carros levem a novos momentos sombrios.

Enquanto isso, a petição continua

Os promotores (políticos) da petição vão agora organizar novos banquetes e pontos de coleta de assinaturas. Somados a eles estão os módulos que muitos traders mantêm em seus contadores. As mesmas pessoas que exibiram uma mensagem clara em uma faixa de protesto em suas janelas: “Depois de Covid, agora o município está nos matando.”

