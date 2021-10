Casado com Lapu Elkann: Casamento em Portugal com Joanna Lemos

“Sim”, disseram Labo Elkann e Joanna Lemos. Isso foi divulgado pelo portal Whoopsee.it. Elkann decidiu se casar no dia do seu aniversário, 7 de outubro, em Portugal, cidade natal de Lemos, onde seu conto de fadas começou dois anos antes. A palavra “sim” foi pronunciada durante uma cerimônia ultrassecreta, na presença apenas de parentes e amigos próximos.

Labo e Joanna compartilham uma paixão por questões sociais, bem como por motores: Joanna atua como piloto de rali atrás dela, enquanto Labo Elkann e Fiat sempre foram um elo inextricável.

Galeotta teve um jantar beneficente organizado pelos seus tios em 2020 em Portugal, onde ela vive. Um dos muitos eventos da Fundação Laps, que é presidida por Labo e pela vice-presidente Joanna, visa ajudar as famílias que estão passando por dificuldades durante a pandemia de Covid.

Imediatamente entre Labo e Joanna houve uma “tremenda afinidade” que afetou a ambos. Até o anúncio do sermão, no início de 2021, quando foi lançada uma reportagem exclusiva para o semanário gasta, O próprio Elkann apresentou o anel, uma peça Art Déco única criada em colaboração com Damiani: “Porque eles também são três irmãos como eu, John e Jennifera e unidos como o resto de nós. É um anel que combina tradição, inovação, paixão e amor ”, declarou Elkann. “A estrutura em torno do diamante é feita de titânio, que é um símbolo da nossa união porque é um material que vem do mundo automotivo, por isso representa a força do nosso vínculo e da nossa paixão.”