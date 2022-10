Rádio Renascença aumenta a criatividade com tecnologia AETA

Rádio Renascençaa mais importante rede de rádio privada e comercial portuguesa, que pode transmitir de qualquer lugar e a qualquer hora graças à tecnologia AETA. A Rádio Renascença utiliza de forma inteligente a avançada tecnologia de codificação dos sistemas de áudio AETA para comunicar com os seus ouvintes.

Com sede em Lisboa e propriedade de várias organizações da Igreja Católica Portuguesa, a estação faz parte do Grupo Renascença Multimídiaque também administra RFM E a Mega Alturas.

de acordo com José LoreiroE a Diretor Adjunto da Unidade Multimédia, Rádio e Inovação Técnica do Grupo RenascençaO leque de programas do grupo evoluiu desde a sua criação em 1937 e agora é muito mais amplo, oferecendo uma programação para todos e não apenas conteúdo religioso, mantendo um fio condutor com a tradição.

A estação, cliente de longa data da AETA, emprega cinco colher ele é um Scoop5 IP em MCR. Para uso em campo, também possui um Colher 5Sduas unidades Scooby + Strês codecs Scoophone4G ele é um Equipe de colher. Loreiro explica que em alguns casos eu codec AETA Interagir com codecs . AEQ Phoenix Stratos e receber comunicações de um Talento AEQ E de As luzes são retas.

Rádio Renascença Usa equipamento AETA para i Programas ao vivoincluindo produtos móveis. Ele usa motores AETA para todos eventos ao vivo como partidas de futebol, shows, programas de rádio no local, além de contribuições jornalísticas de notícias e entretenimento.

“Compramos nossos primeiros codecs AETA SIP em 2011 para atender à demanda de um evento empresarial privado. Tínhamos que ser capazes de fazer algum rádio RFM de um caminhão personalizado e em movimento” disse Loreiro. “Naquela época havia menos opções no mercado do que hoje e o Scoopy+ foi – na nossa opinião – o equipamento que forneceu as funcionalidades que precisávamos, com uma boa relação qualidade/preço.”

Loreiro acrescenta que o evento foi um sucesso. “Esta experiência positiva aliada ao conforto de um excelente relacionamento e suporte gerente do siteo representante local da AETA e o contínuo avanço tecnológico da AETA, nos fizeram decidir permanecer fiéis à marca”. Como diz o lançamento da tecnologia fluxo duplo da AETA tem sido um fator e, de certa forma, um “divisor de águas” para suas operações, acrescentando que a opção de acesso remoto é muito útil para usuários finais em campo.

“Antes de mudar para o AETA, as produções ao vivo ao ar livre eram muitas vezes limitadas pela disponibilidade ISDN e exigiam muito planejamento e tempo para serem implementadas. Qualquer coisa remota significava qualidade de som ruim” disse Loreiro.

Mas com equipamentos muito completos como Scooby + No início, e ultimamente com Equipe de colher com Tecnologia de fluxo duploLoreiro diz que agora eles sentem que podem transmitir de qualquer lugar, a qualquer hora. “A confiança que temos nos codecs portáteis AETA nos motivou a criar alguns softwares inovadores como Transmissão de uma bicicleta ou balão de ar quente Ou viaje para 15 cidades (1850 km) em três dias enquanto nosso programa matinal é transmitido de um microônibus”eu anunciei.

Jan Vonnerburgacrescenta o diretor administrativo da AETA; “A relação que mantemos com a Rádio Renascença é claramente o que a AETA visa: comunicação perfeita com confiança mútua que leva a um utilizador final satisfeito e que valoriza a tecnologia que desenvolvemos. Temos o prazer de considerar esta estação criativa e cultural como uma das nossas clientes fiéis e continuaremos a atender suas necessidades no futuro.”