Al Bano, a verdade não foi revelada: “Quando Ylenia desapareceu…”

O querido cantor Cellino San Marco volta a falar sobre o drama que perturbou sua vida e a de sua família, e acrescenta detalhes do fim de seu casamento com Romina Power.

Em vida bano e sua ex-mulher Romina Power lá dor Que nem o tempo vai se acalmar, ou O desaparecimento de sua filha Yelnia. Não ter um corpo e um túmulo para chorar significa que a dor nunca vai embora, porque, pelo menos para Romina, a esperança é que sua amada filha retorne um dia.

Menos esperançoso é o pai, que estava convencido de que sua filha havia se jogado nas águas do rio Mississippi. Lembramos que Ylenia a fez perder o controle Nova Orleans Em 1994, seu corpo nunca foi encontrado.

Albano: a dor do pai

Al Bano, que conduziu várias investigações mesmo em particular, chegou à conclusão de que Ylenia é Você é livre A esse respeito, afirmou em entrevista ao The Courier: “Falei com as duas pessoas a quem ele disse na frente do Mississippi: ‘Eu pertenço à água’. Percebi que ela havia pulado no rio. No ano anterior ela havia mudado, passou a escrever um livro sobre os sem-teto em Belize. Por outro lado, Romina acha que eles a drogaram e ela está em algum lugar.”

Por ocasião de seus 79 anos, o cantor voltou ao tema que mais lhe dói em entrevista Pessoas, Ele admitiu:Se você percorrer as páginas da memória, há algumas páginas pretas, difíceis e trágicas. Quando minha filha desapareceu e minha filha foi Relacionamento com Romina Eu não podia responder por mim mesmo, estava passando por um tsunami da minha existência.”

Felizmente, Albano então encontrou a felicidade ao lado de seu novo parceiro, Loredana Lechesoque teve um Jasmine e Albano Jr., Ele disse Baidu. Ele disse dela:Depois virei a página e as coisas mudaram, porque “o mundo gira” e os dias passam, Loredana Lecceso entrou na minha vida há 20 anos, com quem tive dois filhos, Jasmine e Beduíno. Ela é linda e inteligente. Ela é mãe dos meus dois filhos, é atenciosa e prática na educação dos filhos, e nisso estamos em harmonia.”

fim do casamento

Por muitos anos, os fãs do casal, na vida e na música, esperavam que Albano e Romina voltassem a ficar entre eles. Muitos acreditam que um arquivo o fim de seu casamento Isso parecia insolúvel atribuído ao drama ao vivo. De fato, mesmo aqui o cantor fez algumas explicações e negou esse motivo.

Sobre o fim do casamento com a mãe de seus quatro filhos que ele especificou: “O amor dele começou a desvanecer nos anos 90. Estou cansado das turnês e também da minha voz. No palco meus tímpanos estão quebrando. mudança de personalidade“.