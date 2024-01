Prévia semanal do Ladies' Paradise, de 22 a 26 de janeiro: Maryam confessa tudo!

Vamos descobrir juntos as prévias semanais de Il Paradiso delle Signore, série de TV transmitida de segunda a sexta na Rai 1: Abaixo estão os resumos dos episódios que serão transmitidos de 22 a 26 de janeiro de 2024.

Eles voltaram Prévias semanais de Il Paradiso delle Signore: Episódios que serão transmitidos De 22 a 26 de janeiro de 2024 Eles revelam isso para nós Umberto Vou tentar dividir Marcelo e Matteo Indo ao ponto da chantagem Portais. Marta Confessará Concetta O que ele sente MatteoEnquanto a saia curta vai chegar ao céu! Mas vamos descobrir juntos o que revelam em detalhes as prévias dos episódios que vão ao ar de segunda a sexta-feira 16h00 no Al Rai 1.

Prévia semanal do Ladies' Paradise, 22 a 26 de janeiro de 2024

Resumo do episódio, segunda-feira, 22 de janeiro

O designer inglês chega ao Paradiso Maria Quant. Rosa começa a trabalhar enquanto Vênus e Concetta investigam entre Maria e Matteo. Descobrir que ambos mentiram. Marta conhece uma garota misteriosa Quem parece ter alguns problemas recorre a ela. Umberto tenta parecer a Marcello um irmão e faz uma oferta tentadora a Matteo.

Resumo do episódio de Ladies Paradise de terça-feira, 23 de janeiro

Concetta tenta entender o que Maria sente por Matteo Também inclui ErinMas o jovem Puglisi tem crise de ansiedade e confessa à mãe que ama muito Portelli. Ao mesmo tempo, este revela a oferta ao irmão Umberto Algum atrito surge entre os dois. Marta reencontra a misteriosa garota Cinzia com sua filha. enquanto, Chegam as mudanças de moda e as saias curtas.

Resumo do episódio, segunda-feira, 24 de janeiro

Armando tenta acalmar Marcelo: A hesitação é compreensível Matteo Para o trabalho que ele propôs Umberto. enquanto, Portais Ele toma sua decisão. Uma exposição planeada de saias curtas pode criar problemas, no entanto rosa Agir instantaneamente mostra caráter. Marta fica preocupada com Cinzia e Tancredi vai ajudar a menina. leonardo Eu gostaria de falar com você Erin de chegada Mary Quant, mas isso incomoda Alfredo.

Resumo do episódio de Ladies Paradise de quinta-feira, 25 de janeiro

Matteo vai até Concetta para revelar o que sente por Maria e a mulher decide conversar com Silvana, a mãe do menino. O problema está vindo para ele Umberto: Guarnieri o quer ao seu lado e por isso o chantageia. Maria Quant Chega bem a tempo do desfile de minissaias, onde rosa Causa uma ótima impressão e impressiona Marcelo. Irene, Em vez disso, ela faz um enorme sacrifício pela amiga.

Resumo do episódio, sexta-feira, 26 de janeiro

Concetta conversa com Maria sobre a conversa que teve com SilvanaQue está tentando entrar em contato com o filho, mas como ele fugiu dela, ela está ligando Marcelo. SalvadorE ouça conselhos Elvira, Délia e Ágata Ele organiza uma noite temática de minissaia no refeitório, que tem sido um grande sucesso. Marta decidiu ajudar Cinzia e a filha.

Paraíso das mulheresa série totalmente italiana, vai ao ar de segunda a sexta às 16h00 sobre Opinião 1.