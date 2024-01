O sector do coleccionismo, especialmente a nível europeu, atravessa um período de grande turbulência.

Na verdade, cada vez mais pessoas estão tentando obter as moedas mais raras em circulação, através de Leilões Na Internet e em grupos sociais.

Como já explicamos várias vezes no ProiezionidiBorsa, pode acontecer que o valor de algumas moedas ultrapasse o valor nominal. Isso acontece quando temos erros na cunhagem de moedas ou moedas comemorativas. Ou quando encontramos moedas cunhadas em poucos lotes, ou apenas em FDC/FS.

Estas duas últimas abreviaturas referem-se a situações específicas de guarda de moedas. Comitê de Distribuição de Fundos significa “não circulado”, enquanto alface Significa “caixa de evidências”.

No primeiro caso, trata-se de uma moeda que nunca esteve em circulação e que se encontra nas mesmas condições em que saiu da casa da moeda.

No segundo caso, teremos uma moeda que passa por determinado processo que torna o dinheiro especulativo. Portanto não se trata propriamente de um estado de conservação, mas sim de um método de produção diferente.

Posto isto, analisaremos agora uma moeda de 2€ que só e exclusivamente podemos encontrar na FDC/FS.

Pode parecer inacreditável, mas o valor desta moeda de 2€ pode valer até 150 vezes

A moeda de que falaremos hoje é a moeda de 2 euros que foi cunhada em Portugal em 2007.

Esta moeda tem 25,75 mm de diâmetro e pesa 8,5 gramas, e possui uma coroa de cobre-níquel e um centro de cobre-níquel.

No direto No centro temos a imagem do selo real português de 1144, enquanto nas bordas estão 7 castelos e 5 brasões.

Entre estes símbolos, “Portugal” está gravado na parte superior, enquanto o ano de 2007 está gravado na parte inferior.

No exterior estão gravadas as habituais doze estrelas de cinco pontas, símbolo da União Europeia.

No refleteEncontramos a face comum das moedas de euro, com a inscrição 2 euros e os limites da União Europeia.

O valor desta moeda baseia-se no facto de apenas se aplicar às condições FDC/FS acima descritas.

São apenas 12.500 peças cunhadas na FDC e podem valer entre 150 e 200 euros. Para as moedas FS, cunhadas em 2.500 exemplares, o valor pode ultrapassar os 300 euros.

Na verdade, por mais inacreditável que possa parecer, o valor desta moeda de 2 euros poderá valer até 150 vezes.

No entanto, também existem moedas em circulação que podem valer mais do que o valor indicado no anverso, como é o caso do Euro 2 irlandês de 2018.