Dermatite seborréica, o que é e como tratar esta doença

paraA dermatite seborréica é uma doença da pele que afeta principalmente áreas ricas em glândulas sebáceas, como couro cabeludo, rosto e esterno. Veja como reconhecê-lo e tratá-lo.

Sintomas e causas

Causa dermatite seborreica Pruriginoso, Descamação, queimação, caspa e vermelhidão De couro. As causas exatas não são totalmente claras, mas acredita-se que a dermatite esteja relacionada a fatores genéticos, ao crescimento muito rápido das células da pele e à atividade excessiva das glândulas sebáceas. paraE as áreas mais afetadas São eles a linha do cabelo, as sobrancelhas, a parte superior do esterno e os sulcos nasolabiais.

tratamento

Para adolescentes e adultos, os principais tratamentos para dermatite seborreica incluem: Shampoo específico para couro cabeludo; Cremes e loções Com princípios ativos específicos para aplicar nas áreas afetadas; Antifúngicos (Para reduzir a coceira e a infecção fúngica). A dermatite seborréica é uma Condição crônica Não pode ser completamente erradicado, mas com os devidos cuidados pode ser gerido de forma eficaz. É importante Consulte sempre seu dermatologista Para obter um diagnóstico preciso (você pode confundir dermatite seborreica com outras condições semelhantes, como psoríase ou eczema) e um plano de tratamento personalizado.