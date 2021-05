Canções HD, encontro com Cecco e Cipo

Cecco e Cipó são convidados do sétimo episódio da Musicas HD, O programa de animação cultural, produzido pela Black Candy Productions, nascido da ideia de Leonardo Giacomelli e moderado pela jornalista florentina Costanza Castiglioni, nossa assinatura de jornal.

O episódio estará online na primeira exibição a partir de 19 canale YouTube Black Candy Records E nas páginas do jornal eletrônico ilsitodiFirenze.it.

Por meio do TopFive para músicas, filmes e livros, Cecco e Cipo contarão contos sobre sua vida artística e privada, em uma entrevista excêntrica e ao mesmo tempo muito pessoal.

Episódios de canções HD dedicadas à memória de “Erriquez”, recentemente falecido.

A coordenação foi estabelecida em cooperação com a Região da Toscana, Ben Sherman e a Fundação Toscana Spitacolo Onlus.

Todos os episódios de músicas em HD foram gravados na sala montada no GRS Studios em Florença.

CECCO e CIPO

Formam uma dupla de cantores italianos e compositores da Vinci, formados por Simone Sicante e Fabio Cipollini. A dupla nasceu em 2009 e no ano seguinte eles próprios produziram o EP From Origin graças ao prêmio que ganharam em uma competição local. Em 2011 gravaram seu primeiro álbum Roba da pigs. Em Janeiro de 2013 conquistaram o prémio Sete Sóis Sete Luas como “Melhor Banda Toscana Emergente”, prémio que os levará a actuar em Portugal. Em 19 de maio de 2014, foi lançado o single Orazio. O álbum Lo gnomo e lo gnù. Apresentado em 16 de junho. Os músicos convidados incluem Ludo Guenzi de Lo Stato Sociale (em They Made a Fat Monument) e Tommaso Spinelli, então baixista de L’Orso (em Ninna e Zigulì). Enquanto isso, Roberto Buchikchio (“Boa”) e o baterista Francesco Secchi se juntaram à banda, e mais tarde substituíram Dimitri Romanelli (“Olmo”), e o show da banda foi muito melhorado. Em setembro de 2014 foram transmitidas as audições para o X Factor, Cecco e Cipo apresentam sua música Vacca Boia (do álbum de estreia Roba da pigs). A imagem é tão contundente quanto em um deslumbramento de um homem apaixonado por sua vaca (Cecco mais tarde anunciará que escreveu o clipe após a história Para seu pai, que teve uma galinha treinada quando criança: Um dia, a avó transformou-a em caldo e serviu-a na mesa.)

No final de 2015, eles co-produziram alguns shows ao vivo em colaboração com Francesco Tricarico. Em 20 de janeiro de 2016, o vídeo que eu não quero dizer foi lançado e é o primeiro single do novo álbum lançado em 11 de março. O álbum contém 13 canções inéditas. De março a outubro do mesmo ano, a dupla faz uma turnê do Flop com sua banda por clubes italianos. Em 10 de junho, o segundo single Amore a Strisce foi lançado em todas as plataformas digitais, seguido por mas o que é amor? E Sita. Em dezembro de 2016, Cecco e Cipo participaram da primeira edição do Strafactor que abriu a final do show no Mediolanum Forum em Assago com a música Non I Want to Say and Win. De outubro de 2016 a janeiro de 2017, eles estão comprometidos com a PLOF! Tour, turnê tripla da turnê do 40 Italy Clubs acompanhada por Antonio Politino Keys em 27 de maio de 2017, videoclipe But I Like What Was Released, feito inteiramente por fãs.

De março a outubro de 2017, eles participam da #Solemareccoecipo Tour, uma turnê de formação completa, que terminou no dia 14 de outubro em Florença com a gravação ao vivo do show. Live al Combo, seu primeiro álbum ao vivo, será lançado em todas as plataformas digitais no dia 25 de dezembro. Em 19 de outubro de 2018, após mais de um ano de descanso, o novo single “All the Beauty That Is” foi lançado em todas as plataformas. Em 1º de março de 2018, seu segundo single “Decidi tu” foi lançado e em 15 de março de 2018 seu quarto álbum, “Extraordinary”, contendo 8 canções inéditas, foi lançado pela Blackcandy Produzioni / Warner Chappell / Believe. É servido no mesmo dia em Florença e faz uma viagem para a estação Santa Maria Novella em Florença de eléctrico com fãs. No mesmo mês, começa a “tour especial” dos clubes. Em 8 de junho, eles começam a turnê de verão “Un Caldo Extraordinario”, em 21 de junho, tocando dentro da prisão Mario Gozzini Sollicciano em Florença para prisioneiros e suas famílias por ocasião do solstício de verão. Em 21 de novembro, a turnê do clube Winter Club “More Than Extraordinary” começa em colaboração com a Black Candy Produzione.