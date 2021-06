Game of Games no Rai 2 VIPs em 1º de junho com Simona Ventura

– Propaganda –

Game of Games – Gioco Loco terça-feira, 1 de junho em Rai 2 com Simona Ventura

Após o fracasso dos primeiros episódios que foram ao ar em abril, Game of Games – Gioco Loco continua na terça-feira, 1 de junho, com Simona Ventura. A versão italiana do jogo conduzido por Ellen Degeneres nos Estados Unidos, espera VIPs que se juntarão aos competidores “normais” para ajudá-los a ganhar prêmios em dinheiro.

Ele Ela mostrar Concebido para ser uma grande diversão para toda a família, um momento de descontração entre jogos e questionários num cenário que relembra os coloridos e pequenos caciaroni jogos de televisão dos anos 90. Parque de diversões puro entretenimento da TV. Todas foram filmadas num estúdio único em Portugal onde também trabalhou em produtos de outros países. Vamos Ray Play Na transmissão ao vivo, você pode revisar os episódios anteriores para uma atualização.

VIPs no dia 1 de junho

Aqui estão os seis VIPs que jogarão na terça-feira, 1º de junho:

Jill Roca

fagulha

Madalina Corvaglia

Enzo Mikio

Toto Shilachi

mãe estocolmo

Como funciona o Game of Games

Imerso em uma cenografia repleta de luzes e cores surgirão diversos desafios, com 6 rodada introdutória Elimine 6 “pinos”. Os quatro vencedores entre os contendores “regulares” avançarão para as semifinais, e o sobrevivente do pool de prêmios jogará em um desafio contra o tempo.

Brinquedos

Durante os episódios, vários jogos oferecidos para VIPs e nips, e muitas modificações da versão original serão alternados. Aqui está o que estará lá:

hora da maçã : dois dignitários escolhidos pelos tubarões, amarrados com uma corda de borracha e devendo colher o maior número de maçãs possível com a boca;

: dois dignitários escolhidos pelos tubarões, amarrados com uma corda de borracha e devendo colher o maior número de maçãs possível com a boca; palavra perigosa : São formadas duas equipas 1 Nip e 1 Vip à sua escolha, uma delas deve adivinhar a palavra e a outra deve fazê-lo compreender sem proferir palavras proibidas, se o fizer acerta um canhão com substâncias pegajosas, se adivinhar acertar ele é “o oponente;

: São formadas duas equipas 1 Nip e 1 Vip à sua escolha, uma delas deve adivinhar a palavra e a outra deve fazê-lo compreender sem proferir palavras proibidas, se o fizer acerta um canhão com substâncias pegajosas, se adivinhar acertar ele é “o oponente; rodada de teste : Depois de uma rodada de loteria, cada gole escolhe um VIP, Simona Ventura faz uma pergunta Dois VIPs são rodados em uma poltrona, e quando a rodada para, eles têm que correr para pegar a bola e quem chegar primeiro pode responder;

: Depois de uma rodada de loteria, cada gole escolhe um VIP, Simona Ventura faz uma pergunta Dois VIPs são rodados em uma poltrona, e quando a rodada para, eles têm que correr para pegar a bola e quem chegar primeiro pode responder; voe Voe : Dois idosos atrelados a uma cadeira devem falar mais coisas de uma determinada categoria, quem comete um erro ou repete algo já dito perde em 3 passadas é levantado;

: Dois idosos atrelados a uma cadeira devem falar mais coisas de uma determinada categoria, quem comete um erro ou repete algo já dito perde em 3 passadas é levantado; o fluxo : Nips escolhe dois VIPs para desafiar um ao outro, o anfitrião faz uma pergunta, quem pegar a garrafa de água primeiro na plataforma pode responder, se a resposta for correta, ele deve puxar a alça de um dos oito guarda-chuvas, mas apenas um é a falta de água, quem fica seco vence.

: Nips escolhe dois VIPs para desafiar um ao outro, o anfitrião faz uma pergunta, quem pegar a garrafa de água primeiro na plataforma pode responder, se a resposta for correta, ele deve puxar a alça de um dos oito guarda-chuvas, mas apenas um é a falta de água, quem fica seco vence. quebra-cabeça : Dois VIPs competem para completar o quebra-cabeça, quem terminar primeiro vence e o outro é jogado para o alto

: Dois VIPs competem para completar o quebra-cabeça, quem terminar primeiro vence e o outro é jogado para o alto Na boca da besta: O VIP escolhido, por sua vez, acaba na boca de um monstro caolho, e ele tem que responder uma pergunta com uma resposta numérica de zero a cinco, e se errar tem que arrancar os dentes do monstro, o objetivo é evitar que o dente misterioso seja arrancado ou você será engolido

O VIP escolhido, por sua vez, acaba na boca de um monstro caolho, e ele tem que responder uma pergunta com uma resposta numérica de zero a cinco, e se errar tem que arrancar os dentes do monstro, o objetivo é evitar que o dente misterioso seja arrancado ou você será engolido YouTube: Dois VIPs respondem a perguntas, se eles cometerem um erro, uma roda gira que especifica quantos botões eles têm que apertar na buzina, se eles apertarem o botão misterioso, eles serão borrados

Dois VIPs respondem a perguntas, se eles cometerem um erro, uma roda gira que especifica quantos botões eles têm que apertar na buzina, se eles apertarem o botão misterioso, eles serão borrados pirâmide : Duas equipes de dois competem com gole e grande para responder a perguntas para fazer isso, e eles têm que subir ao topo da pirâmide, onde há coisas escorregadias

: Duas equipes de dois competem com gole e grande para responder a perguntas para fazer isso, e eles têm que subir ao topo da pirâmide, onde há coisas escorregadias Oseo que está localizado: Os saltos desafiam a pessoa escolhida, cada aposta aposta no número de respostas que o vip pendurado no tecto poderá dar numa determinada categoria, se o vip não passar no desafio é largado se obtiver três acertos acaba em um pegajoso

Nas quartas de final lá Cadeira musical: Divididos em dois, os Nips elegíveis são vendados e têm que jogar o jogo da cadeira, quando a música para eles têm que se sentar em uma cadeira que se levanta do chão, os dois primeiros vão para as semifinais, o mesmo para o VIP.

As semifinais são abertura. O primeiro Nip elegível pode escolher um dos dois VIPs que passaram na função para ser emparelhado. Cada competidor em cima de uma plataforma a 9 metros do solo, se a resposta à pergunta do apresentador for correta, ele passa a vez, caso contrário, cai no alçapão. Quem fica em pé vence, se ficar um dos VIPs, o Nip que ele escolheu vai para a final.

