Assista Napoli-Lazio ao vivo: as melhores soluções

Pela terceira semana consecutiva, o líder Napoli abriu o dia na Serie A. Os napolitanos recebem a Lazio na noite desta sexta-feira, pela 25ª rodada; Assim, o regresso ao passado de Maurizio Sarri, que levou a equipa azzurri no triénio 2015-18 a chegar perto de ganhar a taça várias vezes, incluindo o Scudetto, que o Napoli Spalletti persegue hoje com uma clara vantagem sobre seus perseguidores. Por outro lado, a Lazio luta pela melhor classificação possível para a próxima temporada da Taça dos Campeões Europeus. Quem vai ganhar a ascensão de “Maradona”?

Napoli – Lazio: jogo ao vivo, possíveis escalações e comentários

A partida Napoli x Lazio será na sexta-feira, 3 de março de 2023. O pontapé inicial será às 20h45. Primeiro, você pode aproveitar a partida que está organizando dazen Onde você encontrará muitas atualizações do lado de fora. vamos ver agora escalações possíveis:

Nápoles (4-2-3-1)

mérito

Lorenzo

Rahmani

Kim

Oliveira

Anguissa

Lobotka

Zelensky

Lozano

Osimin

Kfaratskhelia

Lázio (4-3-3)

Providel

Marusik

povo romeno

patrick

idade dele

Milinkovic-Savic

Cataldi

Luís Alberto

Felipe Anderson

Ainda

Zakani

Ainda que a lista das duas equipas não seja definitiva, já sabemos hoje a quem será confiada Comente a reunião. Stefano Borghi será acompanhado por comentários artísticos de Andrea Stramaccioni.

Soluções de transmissão no exterior e aprimoradas

se eu Napoli Lazio Você ainda não voltou para a Itália, mas está no exterior, não se preocupe. Obrigado pela lista A possibilidade de transporte transfronteiriço Você poderá usar sua assinatura para dazen Conteúdo italiano com segurança, sem restrições e totalmente legal nos seguintes países, que fazem parte do Espaço Econômico Europeu:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República do Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia e Portugal Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suécia.

Varia se você estiver viajando para fora da UE ou não tiver a possibilidade de atravessar o transporte fronteiriço. Neste caso, você não poderá acessar o arquivo Esportes Você normalmente os veria em sua casa, mas também verá programas que geralmente estão disponíveis no país em que você está Visita.

