Creed 3, o novo filme com Michael B. Jordânia é uma batalha entre Caim e Abel

Ele chegará aos cinemas em 2 de março terceiro dogma, O terceiro capítulo da saga spin-off dedicada a Adonis Creed, filho de Apolo, rival e amigo do famoso Rocky Balboa. Dirigido por Michael B. A partir daqui fazendo sua primeira aparição atrás das câmeras, a terceira parte da saga cinematográfica não deixa de ter um personagem mentor para interpretar Sylvester Stallone (que fica na chave do produto) e foca muito na vida interior do herói, no seu caminho após pendurar as luvas de boxe e na necessidade de se livrar do passado para viver melhor o presente.

O terceiro dogma, conspiração

Já se passaram três anos desde Adonis Creed (Michael BEle decidiu se aposentar do boxe e decidiu administrar uma academia para treinar as novas gerações de boxeadores com seu amigo Little Duke.Wood Harris). ao se casar com Bianca (Tessa Thompson(prosperando, assim como o crescimento da micro-arquitetura combativa)Mila Davis Kent), Adonis treina Félix Chávez (José Benavidez), que está pronto para lutar pelo título contra Ivan Drago, que já havia conhecido na forma de Adônis no segundo capítulo da epopéia. No entanto, do passado de Adonis, Damian “Dam” Anderson (Jonathan Majors), um velho amigo de infância que passou quinze anos preso e agora quer voltar a lutar para realizar o sonho de se tornar o Campeão Mundial dos Pesos Pesados. A necessidade intermitente de ajudar um velho amigo torna-se uma jaula para Adonis que ameaça arruinar tudo pelo que trabalha. A única opção possível, para evitar que o passado devore o futuro do pugilista, é voltar a calçar as luvas e entrar no ringue.

Desespero e ambição preto e branco

Credo III Inicia-se com um longo prólogo em que surge o protagonista Adonis nos anos imediatamente anteriores à plena adolescência: um rapaz com olhos cheios de adoração pela namorada Dame, uma pugilista de evidente potencial, que sonha tornar-se campeã de boxe e sair da desesperança vida a que o destino o obrigou. Mas o destino, como sabemos, é inconstante e, para se livrar de Adonis, Dame é forçada a forçar a liberdade e o desespero de quem vê seus sonhos desaparecerem por trás das finas teias de uma jaula. Esta premissa serve não só para enquadrar a história que o espectador vai ver, mas sobretudo dita o tom e o coração do filme através de um punhado de planos, talvez os mais íntimos da trilogia. Embora os encontros boxe Eles ainda têm espaço e seu peso, Credo III É um filme que mostra a contradição histórica entre Preto e branco, Adonis e Dame são colocados como duas metades de um todo aparentemente diverso.

Na verdade, os dois boxeadores são contrapartes um do outro, “como poderia ter sido” para ambos. Adonis e Dame são frutos da mesma árvore podre, irmãos sem sangue que foram unidos pelas adversidades da vida e separados um do outro. Portanto, não é surpreendente que, ao contar essa história, Michael B. O terno claro de Adonis contra a jaqueta muito escura de Dame. O diretor e o performer contam essa história usando constantemente essa justaposição, esse desejo de colocar os dois heróis em lados opostos apenas para provar sua semelhança. Mesmo na longa, grotesca e brilhante cena de preparação para o encontro, Agressão aparece sobretudo como duas pessoas que não percebem que ainda são muito parecidas: as cenas são meticulosamente criadas para recapturar isso. “IrmãosEssa proximidade é negada, mas evidente, o que torna Adonis e My Lady Caim e Abel modernos vítimas de um sistema maior do que eles mesmos que os tornou inimigos. a aceitação de si e do outro que depende do coração e do sucesso do filme, que não abre mão de algumas cenas-chave desse tipo – o já citado treinamento, a luta final, a conta quando alguém é derrubado – mas enriquece eles em um nível muito íntimo. Credo III Um filme, por mais sem originalidade que seja, não deixará de envolver muito o público.