Confiança íntima em torno de mulheres e crianças

Stefano Di Martino O protagonista do primeiro episódio da edição de 2022 do Você tem correio. O capitão de Nápoles era procurado Maria de filippi a fim de apoiar Salvatore, um menino que perdeu o pai em 8 de dezembro de 2020. O homem de 64 anos, recém-aposentado, sofria de diabetes e faleceu após ser infectado Doença do coronavírus. Chamando o Canale Cinque Show, foi EnzaMãe de Salvatore e esposa do homem de 64 anos, com quem ela é casada há 32 anos. O objetivo da mulher era amenizar a culpa e remorso do filho por não ter contado ao pai com clareza suficiente. ‘Eu amo Você”, antes de sua morte.

Em seguida, o apresentador explicou o motivo da apresentaçãoEx-marido de Belen Rodriguez: “Por que Stefano está aqui? Porque Salvatore considera Stefano um homem muito bom, ele trabalhou muito e se fez. “ Di Martino deu um sorriso autodepreciativo, lembrando-se de não exagerar na bajulação sobre ele. Maria carinhosamente escovou seus cabelos antes de deixar Salvatore entrar e contar sua história e a de seu pai.

Portanto, um espaço de encontro entre Stefano e Salvatore. “É sempre difícil encontrar as palavras certas para esses eventos. Me formei, não, não me dava bem na escola. Minha caligrafia é tão ruim, faço os outros escreverem cartas e depois coloco minha assinatura, você conhecer?”. E assim começou Di Martino, que então fez confissões muito particulares.

“Num período sombrio da minha vida comecei a escrever coisas com esta caneta que não podia dizer, nem por mim mesma. Minha caligrafia não melhorou e fiquei sem tinta, mas comecei a me sentir muito melhor. Depois de ficar sem tinta, percebi por que esta caneta foi feita para mim. Recarreguei esta caneta Porque agora você tem uma tarefa. Só você sabe o que tem a escrever. Espero que esta caneta seja tão útil quanto deve ser Eu.”

Em seguida, o maestro doou a caneta ao jovem antes de iniciar outra conversa íntima:

“É difícil perceber o quanto os pais nos amam. Eu deveria ter tido um filho para entender o quanto meus pais me amam. Uma criança é como ter uma parte de você viajando pelo mundo: é o amor que irrita você, e não Não aconteça com mais ninguém. Quando você entender o quanto um pai ama seu filho, você entenderá o quanto você ama seu pai. “

As palavras de Stefano impressionaram muito Salvatore e sua mãe Enza, ao ouvirem atentamente os preciosos conselhos do ex-companheiro de Belen, de quem recebeu Santiago. Daí espaço para outras ideias que de Martino deu a Salvatore: “lá – Explicação apontando para algo – Há um envelope, há algo muito íntimo e delicado por dentro. Você escolhe o momento e a forma de desatar esse nó para descobrir o que está no envelope. “

“Outro presente que te dou é esta miniatura da Mona Lisa. Espero que quando você abrir esse nó, você vá a Paris para ver a origem. ”, ele adicionou. Finalmente, um brilho de apreciação e apreciação pelo universo rosa: “Levei alguns anos para descobrir isso, mas as mulheres são muito melhores do que nós.” Quem sabe o que seus antigos camaradas vão pensar dessas palavras para mel Emma Marron e Belin Rodriguez.

Voltando a Salvatore, por fim, ele naturalmente abriu o envelope, abraçou a mãe e agradeceu a doce e intensa surpresa. O menino, após as palavras de Enza e Stefano, saiu do estúdio com menos peso no coração devido ao remorso associado às palavras não ditas de seu pai.