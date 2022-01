Omicron, Booster e 2G: as últimas notícias sobre o vírus Corona

Guterres pede ‘plano de vacinação ousado’

“Precisamos trabalhar para colocar em prática um plano de vacinação corajoso que nos permita chegar a todos, em qualquer lugar do mundo”, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, referindo-se à pandemia do coronavírus. “O mundo dá as boas-vindas a 2022 em um momento em que nossas esperanças estão sendo severamente testadas pelo aprofundamento da pobreza, crescente desigualdade na distribuição de vacinas Covid, compromissos inadequados para o clima, conflitos persistentes e divisões e desinformação que estão contra-atacando”, ONU Número Um em sua mensagem de fim de ano. “Não nos deparamos apenas com decisões políticas importantes, mas com testes morais e vitais”, acrescentou. “Desafios que a humanidade pode superar, se nos comprometermos a fazer de 2022 o ano da recuperação para todos”. Além de seu “corajoso plano de vacinação”, Guterres destacou que “é preciso reanimar a economia com os países ricos apoiando os países em desenvolvimento com financiamento, investimentos e alívio da dívida”. De acordo com Guterres, “tempos de grandes provações são também tempos de grandes oportunidades”, “para nos unirmos em solidariedade em torno de soluções que possam beneficiar a todos”. O Secretário-Geral expressou, portanto, a esperança de que a recuperação da crise devido à pandemia “vire a página da desconfiança e da divisão” e “retorne seu lugar à ciência, aos fatos e à razão” e à preocupação com o nosso planeta “com compromissos com as medidas climáticas proporcionais à escala e urgência da crise. ” Para encerrar, Guterres disse: “Juntos, vamos garantir que nossas decisões para 2022 sejam do interesse das pessoas, do planeta e da prosperidade.” (fonte ats.)