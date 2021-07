pense nisso Christian Malgoglio, um dos artistas mais invejáveis ​​do mundo, para contar ao grande e único فري Raffaella Cara. A notícia de sua morte aos 78 anos deixa todos sem palavras. E o mesmo Cristiano, um viva a Vida, influenciado por falar sobre a cantora que todos nos invejam. “Primeiro eu queria me desculpar pelo outro dia quando recebi essa notícia triste, meu agente me ligou e achou que era uma notícia falsa, depois recebi muitas outras ligações inclusive as de Angelo Peroni, que ficava chorando e aí eu percebi que era certo e não desisti ”, diz Cristiano.“ Eu era tão apegado, não sei se era profissional a não ser que Raffaella tivesse tanto carinho por mim, e eu amo Angelo Perrone. Alessandro Le Cassio Eles eram os filhos que ela queria ter, que eram muito próximos dela e ela era muito próxima deles ”.

Malgioglio é muito apaixonado, não esconde. Uma voz fraca, mas ele conteve as lágrimas. “Essas conexões me trazem sentimentos, eu quero ser feliz, não quero me lembrar de Raffaella de uma forma dolorosa, estou feliz que você tocou a música Innamorata, uma das que eu amei, quando escreveu este roteiro de Raffaella Ele me disse que queria uma canção de amor, uma música para duas pessoas que se amam, e aí eu percebi que quem você ama é o Iapino e então escrevi esse texto sobre a música de um dos maiores cantores e compositores brasileiros, Roberto carlos, e para mim foi ótimo escrevê-lo, deu uma interpretação muito sensual e me incentivou muito, mas também ao Roberto Carlos, que teve lindas palavras para ela ”, afirma.

Poucos na televisão sabem sobre a doença de Rafaela Cara. No entanto, Cristiano ouviu recentemente. Ela disse, ao telefone, praticamente as coisas que eram conselho artístico real. “Você nunca muda, a TV muda quando você está lá. Não sabia que essa seria a minha última ligação”, Revela que Cristiano Ronaldo está ao vivo no Ray 1. Malgioglio escreveu muitas músicas para Raffaella, uma das quais é forte forte forte uma Apaixonar-se. Fiquei apavorada com a sugestão desse texto, mas quando ela leu me disse que eu era um safado: graças a ela me conheceram em algum país onde não me conheciam ”, finaliza Malgioglio.