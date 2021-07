Mercado Saracen. estágios de verão. Temporada na serra, confraternização familiar e cinema.

116373759_3368102149918889_5229906442410902800_n

Mercado Saracen. Há muita agitação no Mercato Saracen Nos primeiros encontros para boa sorte crítica de verão estágios de verão Entre as mais populares e que atraem o público de todo o Vale dos Sábios

Calendário. Sexta-feira 9 julho São 20:30 no centro da praçaMazzini parauma PRO LOCO Mercato Saracino Organize uma noite sem preocupações para toda a família com a oferta “hackers serão hackeados curar Drago Blu Animação infantil e entretenimento musical com apresentações de canto e dança, bolhas de sabão e jogos de prêmios A entrada é gratuita com base na disponibilidade.

Sábado 10julho mover para Jardim Liberdade de Montecastello Para uma noite festiva em homenagem ao distrito comercial Andrea Recipote Ele ganhou destaque nacional por ser um co-produtor Filme “tempo de estimativa de última hora” com o direção por Antonio Besso A noite começa por volta das 20 com levanta-se Experimentar a comida PRO LOCO de Montecastello Quem pensava à noite num cardápio de verão com pizza e batata frita ao mesmo tempo seria possível degustar um vinho Propriedade Casale.

todo o mundo 21,00 A noite realmente ganha vida para apresentar Filme Além de Andrea Respoti haverá Maurizio Paganelli E a atriz Beatrice Balzani Quem, além de contar sua experiência, também responderá a perguntas do público.

a cada 21,30 Apague as luzes para assistir ao filme que ele editou Sensorcolo Forequadro Com Entrando na arena euro 5

trama do filme. Dirigido por Antonio Besso ele é – Dittura de última hora Ganhou aclamação da crítica e atenção internacional, ganhou vários festivais e captou a atenção de um favor diretor de filme Oliver Stone no decorrer Dias dos autores no contexto 77 Mostra Internacional de Cinema e ArteA de Veneza ele é – Dittura de última hora Em 1989, na véspera do outono muro, retirado de uma história real e filmado entre Cincinnati e a Romênia.

O filme é escrito e dirigido por Antonio Besso (que volta a dirigir após seu primeiro longa mentiras nobres) e produzido filmes genoma A partir de Peso Paolo RossiEm colaboração com Maurizio Paganelli e Andrea Recipote, autores anteriores do livro ‘Ceausescu do qual o texto foi retirado.

Artigo: 1989. Algumas semanas após a queda de uma parede BerlimE a Bago, arroz e bebêTrês meninos de vinte e cinco anos, mantenha a calma Cesena Em busca de aventura: dez dias de férias emEuropa dNo leste, para aqueles lugares onde o sistema soviético ainda existia. Uma vez em Budapeste Eles sabemmil, Romeno foge de seu país por causa da ditadura.

Para informações sobre custos e reservas, consulte a página Facebook Saracen. Mercado eventos ou no site



