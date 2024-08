“Um cheiro nojento”: Lesia Colo e a descoberta do corpo | Dor e pavor após o anúncio

Nas memórias de Licia Colo reside um momento difícil de esquecer: o cheiro que a levou a encontrar o corpo.

Leccia Colo, uma das personalidades mais queridas da televisão italiana, sempre foi conhecida pela sua paixão pela natureza e pelas viagens. Ele nasceu em Verona em 7 de julho de 1962. Licia rapidamente se aproxima do momentoO mundo do entretenimento, e começou sua carreira como modelo em Milão. No entanto, o destino reservou para ela Um desenvolvimento inesperado.

Apreciada pela espontaneidade e paixão pelo meio ambiente, Lesia conquistou o público com espetáculos como Éden – um planeta para salvar. Seu entusiasmo pela natureza e pelas viagens a levou a explorar áreas remotas do mundo, fazendo… Uma das emissoras mais queridas e respeitadas da televisão italiana.

A oportunidade inesperada

Tudo começou por acaso: em 1983, Ele tem apenas vinte anosLicia fez o teste para a Antenna Nord (que mais tarde se tornou Italia Uno) como locutora. Ela teve que substituir Gabriella Giulia por apenas um mês, mas seu talento não passou despercebido, e logo… Ele se viu com um contrato renovado.

“Fiquei muito feliz” Ele disse em entrevista ao mensageiro. Então, com seus primeiros lucros, ele decidiu se entregar Uma viagem para comemorar esse sucesso. Escolheu um acampamento marítimo na Córsega, uma aventura que prometia ser a realização de um sonho. Mas essa alegria logo se transformou em Experiência desagradável.

Licia Calo fala sobre a descoberta do corpo

Um feriado de alegria, despreocupação e relaxamento. Foi assim que Lesia descreveu, mas o que aconteceu pouco depois rapidamente ofuscou sua excitação. Depois de muitas hesitações, Kalo e seu parceiro finalmente encontraram Um cantinho do Paraíso: “Praia enorme. Longa, larga, larga… A areia é branca, brilhando à luz do sol poente. Ele descreveu com entusiasmo. masOs problemas começaram quando a escuridão caiu.

“À noite damos a volta na tenda. Algo está errado. Há um cheiro nojento, doce e terrível no ar.” Lésia disse. A princípio pensaram que eram algas, mas… A verdade se revelou na manhã seguinte. “Percebemos que havíamos montado nossa barraca a poucos metros da carcaça de um cachalote. Você sabe as dimensões. Foi o golpe final.” Ele explicou.

Aquela viagem, que deveria ser uma celebração, acabou sendo o primeiro grande fracasso da “aventureira Lesya”. Depois dessa experiência, Colo Ele nunca mais voltou para aquele lugar Ele optou por passar o resto do feriado em um acampamento lotado e com “serviços excessivos”, muito longe do ideal que ele havia imaginado. “Assim, minhas ambições exploratórias foram frustradas. Ele conclui com uma pitada de sarcasmo, reconhecendo que mesmo as aventuras mais emocionantes podem, às vezes, esconder perigos inesperados.