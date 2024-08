A Fundação Amplifon chega a Portugal com o projeto “Ciao!” Pela inclusão social dos idosos

Fundação Amplifon Transcende as fronteiras nacionais com um Projeto de inclusão social fora da Itáliapousando em Portugal. Organização sem fins lucrativos de Grupo Amplifone Foi inaugurado hoje em três residências de saúde na zona de Lisboa Projeto “Chow!” Conectar hóspedes idosos às instalações e criar oportunidades recreativas e sociais para eles. A iniciativa foi apresentada hoje na residência do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo.

“Temos também o prazer de lançar os projetos da Fundação Amplifon em prol da inclusão social em Portugal. Há mais de três anos que a nossa Fundação desenvolve iniciativas de apoio a pessoas que correm o risco de ficar para trás, com especial referência aos idosos das suas comunidades. A entrada em Portugal é o primeiro passo no processo de internacionalização que visa levar os projetos de inclusão social da Fundação para outros países onde o Grupo Amplifon opera, em linha com o ADN inovador e global da nossa empresa.” Susan Carol HolandaPresidente da Fundação Amplifon.